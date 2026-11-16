Frau muss nach dem Ausdrücken eines einfachen Pickels operiert werden

Eine 28-jährige Frau aus Kotlas in der russischen Region Archangelsk erlitt nach dem Ausdrücken eines kleinen Pickels schwerwiegende gesundheitliche Probleme. Was als gewöhnliches Hautproblem begann, führte schließlich zu einer Operation.

Berichten zufolge drückte die Frau namens Alina einen Pickel auf ihrer Stirn selbst aus. Am nächsten Tag bildete sich jedoch eine Schwellung an ihrer Stirn. Innerhalb weniger Tage verschlechterte sich ihr Zustand und die Schwellung breitete sich auf andere Teile ihres Gesichts aus.

Daraufhin suchte sie einen Arzt auf. Medizinische Untersuchungen ergaben, dass sich Eiter in ihrer Stirn angesammelt hatte. Spezialisten entfernten den Eiter operativ und verschrieben ihr Antibiotika. Die Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Dies berichteten lokale Medien unter Berufung auf den russischen Telegram-Kanal Shot.

Warum ist das Ausdrücken von Pickeln gefährlich?

Spezialisten betonen, dass das Ausdrücken von Pickeln mit den Fingern die Haut schädigen und Bakterien in tiefere Schichten eindringen lassen kann. Dies kann zu Entzündungen und Infektionen führen.

Aus diesem Grund raten Experten davon ab, Pickel selbst auszudrücken, empfehlen, die Hände vor dem Berühren des Gesichts gründlich zu waschen und bei zunehmenden Entzündungen einen Arzt aufzusuchen.

Experten warnen, dass eine falsche Behandlung scheinbar harmloser Hautprobleme zu schwerwiegenden Komplikationen führen kann.