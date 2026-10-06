Donald Trump bietet Hilfe bei Pestgefahr in Russland an

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Donald Trump bietet Hilfe bei Pestgefahr in Russland an

US-Präsident Donald Trump hat auf Berichte über einen möglichen Pestausbruch in der russischen Region Irkutsk reagiert. Er bot Russland Hilfe in dieser Situation an. Dies berichtete CNBC.

Am 5. Oktober äußerte Trump im Gespräch mit Journalisten im Weißen Haus seine Bereitschaft, Russland zu unterstützen, nachdem bekannt wurde, dass ein Mitarbeiter eines Forschungsinstituts in Irkutsk, das sich mit der Erforschung der Pest befasst, verstorben ist.

Trump erklärte, er habe diesen Vorfall noch nicht mit russischen Behörden besprochen. Gleichzeitig bezeichnete er die Pest als ernste Krankheit und betonte, dass einige Keime immer resistenter werden.

Das US-Außenministerium teilte mit, dass die Lage in Zusammenarbeit mit den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) sowie anderen Behörden beobachtet werde. Die Behörde merkte an, dass bisher viele Details noch nicht bestätigt seien.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte ebenfalls mit, dass die genaue Todesursache des Mitarbeiters noch nicht bestätigt sei. Nach vorliegenden Informationen schätzt die Organisation das Risiko für die Bevölkerung als gering ein.

Zuvor hatten russische Behörden mitgeteilt, dass eine Mitarbeiterin des Instituts für Pesterforschung in Irkutsk am 29. September mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert wurde und in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober verstarb.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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