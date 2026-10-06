In Irkutsk: Usbekischer Staatsbürger schlägt 17-jährige Tochter und stößt sie aus dem vierten Stock

In Irkutsk hat ein 44-jähriger Mann seine minderjährige Tochter brutal geschlagen und sie anschließend aus dem Fenster einer Wohnung im vierten Stock gestoßen. Das 17-jährige Mädchen überlebte mit schweren Verletzungen und konnte den Ermittlern im Krankenhaus die Details des Vorfalls schildern.

Wie sich herausstellte, begann der Vorfall, weil das Mädchen sich mit einem Jungen traf, anstatt in der Schule zu sein. Sie hatte die Schule heimlich verlassen. Ihr Vater war darüber so erzürnt, dass er beschloss, sie zu „bestrafen“.

Der Mann schlug seine Tochter zunächst und zwang sie in sein Auto. Die Gewalt setzte sich im Fahrzeug, an seinem Arbeitsplatz und zu Hause fort. Ermittlungen zufolge schlug der Mann seine Tochter zudem mit einem Metallschlauch und einem Holzbalken.

Danach stieß er sie aus dem Fenster im vierten Stock. Obwohl das Mädchen schwere Verletzungen erlitt, überlebte sie. Das Bezirksgericht Leninskiy in Irkutsk befand den Mann der Folterung einer Minderjährigen und des versuchten Mordes für schuldig. Er wurde zu 7 Jahren und 6 Monaten in einer Strafkolonie mit verschärftem Regime verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.