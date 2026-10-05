Russische Behörden rufen dazu auf, Gerüchten über „Cholera“ in Irkutsk nicht zu glauben

·29·Welt
Russische Behörden rufen dazu auf, Gerüchten über „Cholera“ in Irkutsk nicht zu glauben

Berichte im Internet über eine Cholera-Epidemie in der Region Irkutsk wurden von russischen Behörden nicht bestätigt. Am 5. Oktober rief Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die Bevölkerung dazu auf, verschiedenen Gerüchten in dieser Angelegenheit keinen Glauben zu schenken.

Laut Peskow ist Rospotrebnadzor die zuständige Behörde für sanitär-epidemiologische Fragen. Er empfahl der Bevölkerung, sich auf die offiziellen Informationen dieser Organisation zu verlassen.

Rospotrebnadzor teilte mit, dass entsprechende Untersuchungen und Analysen zur Lage in der Region Irkutsk durchgeführt wurden. Der Behörde zufolge bleibt die sanitär-epidemiologische Situation in der Region stabil.

Zuvor wurde berichtet, dass eine Mitarbeiterin des Instituts zur Bekämpfung der Pest in Irkutsk mit Symptomen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert wurde und verstarb. Über die Todesursache kursierten verschiedene Spekulationen.

Vor dem Hintergrund des Vorfalls Zentralasienhaben einige Länder, darunter Usbekistan, Vorsichtsmaßnahmen verstärkt, um das Eindringen hochgefährlicher Infektionen zu verhindern.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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