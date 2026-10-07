Todeskandidatin in den USA nach gescheiterter Hinrichtung wieder bei Bewusstsein

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Todeskandidatin in den USA nach gescheiterter Hinrichtung wieder bei Bewusstsein

Im US-Bundesstaat Tennessee ist die zum Tode verurteilte Christa Pike nach einer gescheiterten Hinrichtung wieder zu Bewusstsein gekommen und kann sprechen. Dies teilten ihre Anwälte mit.

Die 50-jährige Pike sollte am 30. September durch eine tödliche Injektion hingerichtet werden. Trotz der Verabreichung von zwei Dosen des Mittels wurde die Hinrichtung nicht vollzogen und die Gefangene in ein Krankenhaus gebracht.

Derzeit erhält Pike medizinische Versorgung im Krankenhaus. Nach neuesten Informationen ihrer Anwälte ist sie bei Bewusstsein und kann sprechen, doch wie lange ihre vollständige Genesung dauern wird, ist noch unklar.

Dieser Vorfall hat in den USA ernsthafte Fragen zur Praxis der Vollstreckung der Todesstrafe aufgeworfen. Experten bewerten Pikes Zustand als beispiellosen Fall, bei dem eine Gefangene eine tödliche Injektion überlebt hat.

Nach dem Vorfall setzte der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, alle bis Ende 2026 geplanten Hinrichtungen im Bundesstaat aus und ordnete eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls an. Zudem kündigte der Leiter des Strafvollzugsministeriums von Tennessee, Frank Strada, seinen Rücktritt an.

Christa Pike wurde 1995 wegen des Mordes an einer 19-jährigen Kommilitonin schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Über viele Jahre hinweg wurden von ihren Anwälten verschiedene Berufungen zur Überprüfung ihres Urteils eingelegt.

Die Frage, ob Pike zu einem späteren Zeitpunkt erneut hingerichtet wird, bleibt derzeit offen. Ihre Anwälte fordern die Sicherung der Beweise im Zusammenhang mit dem Vorfall sowie eine erneute Überprüfung des Falls.

Christa PikeBill LeeTennessee Department Of CorrectionTodesstrafeUSA
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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