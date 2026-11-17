Der Flug, der in der Stadt Binzhou in der Provinz Shandong stattfand, dauerte 16 Minuten und 38 Sekunden. In dieser Zeit legte das Flugzeug eine Strecke von 60,4 Kilometern zurück. Zusammen mit der Vorbereitung am Boden und anderen Vorgängen dauerte der gesamte Testprozess 57 Minuten und 46 Sekunden. Laut dem Hersteller arbeitete das Flugzeug stabil und alle Testergebnisse entsprachen den Erwartungen.

Das vom chinesischen Unternehmen COMAC entwickelte Elektroflugzeug CE-25A hob am 14. November erstmals mit einer Besatzung ab. Während des Testflugs befanden sich zwei Piloten und ein Versuchsingenieur an Bord. Dies berichtete die China Daily.

Die CE-25A ist das erste in China entwickelte elektrische Verkehrsflugzeug und primär für Kurzstreckenflüge zwischen Städten konzipiert. Es kann 19 Passagiere befördern und hat ein maximales Startgewicht von 10 Tonnen. Das Flugzeug kann eine Geschwindigkeit von 300 km/h erreichen, in einer Höhe von 2.400 Metern fliegen und mit einer Ladung eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern erzielen.

An jeder Tragfläche des Flugzeugs sind fünf elektrische Impeller-Triebwerke montiert, insgesamt also 10. Das Projekt wurde unter Beteiligung von COMAC, dem Batteriehersteller CATL, der Shanghai Jiao Tong Universität und weiteren Partnern umgesetzt.

Die CE-25A hatte bereits vor ihrem ersten bemannten Flug Testreihen absolviert. Am 2. Februar 2026 führte sie ihren ersten autonomen Flug ohne Piloten durch und nahm anschließend an 19 weiteren unbemannten Testflügen teil.

Derzeit hat die chinesische Zivilluftfahrtbehörde den Antrag auf Musterzulassung für das Flugzeug entgegengenommen. Wann die kommerziellen Flüge beginnen werden, ist jedoch noch nicht bekannt.