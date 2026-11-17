In der chinesischen Provinz Guizhou verbreitete sich ein Video im Internet, das zwei Kinder zeigt, die ohne Sicherheitsvorkehrungen auf dem Dach eines 32-stöckigen Wohnhauses herumlaufen. Die Aufnahmen lösten bei Nutzern sozialer Netzwerke große Besorgnis aus.

Im Video ist zu sehen, wie sich die Kinder unbeschwert am Rand des hohen Gebäudes bewegen, ohne dass es in ihrer Umgebung Schutzvorrichtungen gegen einen Absturz gibt. Besonders beunruhigend ist, dass sie sich längere Zeit an diesem Ort aufhielten, was eine ernsthafte Gefahr für ihr Leben darstellte.

Berichten zufolge hielten sich die Kinder etwa 20 Minuten auf dem Dach auf. Danach stiegen sie ohne fremde Hilfe hinab und gelangten mit dem Aufzug in das Erdgeschoss des Gebäudes.

Glücklicherweise kam bei dem Vorfall niemand zu Schaden. Dennoch hat der Vorfall einmal mehr gezeigt, wie gefährlich es ist, wenn Kinder unbeaufsichtigt auf die Dächer hoher Gebäude gelangen.