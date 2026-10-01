Häftling überlebt nach zwei Dosen tödlicher Injektion

Im US-Bundesstaat Tennessee endete die Hinrichtung von Christa Gail Pike, die 1995 wegen Mordes zum Tode verurteilt worden war, auf unerwartete Weise. Obwohl ihr zweimal das für die Hinrichtung vorgesehene Mittel verabreicht wurde, verstarb die Gefangene nicht.

Die 50-jährige Pike wurde mit einem Krankenwagen aus der Hinrichtungskammer in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Anwälte bestätigten, dass sie überlebt hat, machten jedoch keine Angaben zu ihrem weiteren Gesundheitszustand.

Pike sollte am 1. Oktober hingerichtet werden. Kurz vor Beginn des Verfahrens setzte das Berufungsgericht des sechsten Bezirks der USA die Hinrichtung jedoch vorläufig aus. Das Gericht erklärte, es sei Zeit erforderlich, um zu prüfen, ob Pikes Behauptungen über sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit bei der Urteilsverkündung ausreichend berücksichtigt wurden.

Die Generalstaatsanwaltschaft legte gegen die Entscheidung Berufung beim Obersten Gerichtshof der USA ein. Später erlaubte der Oberste Gerichtshof die Fortsetzung der Hinrichtung. Drei liberale Richter, darunter Sonia Sotomayor, stimmten gegen die Entscheidung.

Pikes Anwälte reichten einen Eilantrag beim Obersten Gerichtshof ein und erklärten, dass ihr während der Hinrichtung „unnötiges Leid“ zugefügt worden sei. Sie forderten, dass der Gefangenen lebensrettende medizinische Hilfe geleistet wird.

Welches Verbrechen hat Pike begangen?

Christa Gail Pike wurde wegen des Mordes an der 19-jährigen Colleen Slemmer am 12. Januar 1995 verurteilt.

Laut Staatsanwaltschaft befürchtete Pike, dass Slemmer ihr den Freund ausspannen wollte, und lockte sie in ein Waldgebiet. Es wurde festgestellt, dass Pikes damaliger Freund ebenfalls an dem Mord beteiligt war. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

Pike hingegen wurde zum Tode verurteilt. Später wurden bei ihr eine Reihe psychischer Störungen diagnostiziert. Ihre Unterstützer betonten, dass ihr Alter von 18 Jahren zum Zeitpunkt der Tat, ihr psychischer Zustand sowie die schweren Missbrauchserfahrungen in ihrer Kindheit bei der Strafzumessung hätten berücksichtigt werden müssen.

Pike hat den Mord nicht bestritten. In einem Gnadengesuch erklärte sie, sie habe sich nur mit Slemmer streiten wollen, doch die Situation sei außer Kontrolle geraten.

Slemmers Mutter, May Martinez, wartete jahrzehntelang auf Gerechtigkeit für den Tod ihrer Tochter. Sie hatte sich darauf vorbereitet, nach Tennessee zu reisen, um der Hinrichtung beizuwohnen.

Seit der Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA im Jahr 1976 wurden 18 Frauen hingerichtet. Dies entspricht etwa 1 Prozent aller Hinrichtungen im Land.

Wäre Pikes Hinrichtung vollzogen worden, wäre sie die 30. Person gewesen, die 2026 in den USA hingerichtet wurde, sowie die erste Frau in Tennessee seit über 200 Jahren.