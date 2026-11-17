Manchester Citys Haupttorjäger Erling Haaland könnte den Verein im nächsten Sommer verlassen. Es wurde berichtet, dass der englische Klub bereit ist, Angebote für den Transfer des norwegischen Stürmers zu prüfen. Am interessantesten ist, dass zu seinen potenziellen Käufern Giganten wie Real Madrid, Barcelona, PSG und Liverpool gehören.

Wie viel Geld verlangt City für Haaland?

Laut Informationen von El Nacional Manchester Cityerwägt aufgrund der finanziellen Unruhen rund um den Verein und der Unsicherheit über die Zukunft auch einen möglichen Abgang von Haaland.

Die Quelle betont, dass die „Citizens“ den 24-jährigen Stürmer für mindestens 175 Millionen Euro verkaufen wollen. Sollte dieser Transfer zustande kommen, könnte er zu einem der größten Deals in der Fußballgeschichte werden.

Bisher wurde diese Information nicht offiziell bestätigt. Es gibt auch keine Berichte darüber, dass Manchester City eine endgültige Entscheidung über den Verkauf des Spielers getroffen hat.

Real Madrid, Barcelona und PSG stehen Schlange

Die Liste der Vereine, die Interesse an Haaland zeigen, ist beeindruckend. Laut El Nacional möchten folgende Teams den norwegischen Stürmer verpflichten:

Real Madrid;

Barcelona;

PSG;

Liverpool.

Da der aktuelle Vertrag des Spielers jedoch bis 2034 läuft, wird ein potenzieller Transfer deutlich erschwert. Aus diesem Grund könnte eine sehr hohe Ablösesumme fällig werden.

Haaland trifft weiter

Die Statistiken von Erling Haaland unterstreichen, wie wichtig er für Manchester City ist. Der norwegische Stürmer hat in dieser Saison in allen Wettbewerben 14 Spiele bestritten und dabei 14 Tore erzielt.

Einen Spieler mit einer solchen Effizienz zu verkaufen, wäre für City natürlich eine schwerwiegende Entscheidung.

Die Zukunft von Haaland bleibt vorerst ungewiss. Sollte tatsächlich ein Preisschild von 175 Millionen Euro aufgerufen werden, könnten wir im nächsten Sommertransferfenster einen der größten Transferkämpfe Europas erleben. Doch bisher ist dies keine offizielle Entscheidung, sondern ein Bericht von El Nacional.