Christa Pike überlebt tödliche Injektion: Hinrichtung in den USA gestoppt

·12·Welt
Christa Pike überlebt tödliche Injektion: Hinrichtung in den USA gestoppt

In einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat Tennessee ereignete sich ein seltener und außergewöhnlicher Vorfall. Die Vollstreckung des Todesurteils gegen die 50-jährige Insassin Christa Pike wurde unerwartet abgebrochen.

Obwohl der Gefangenen zwei aufeinanderfolgende Dosen eines tödlichen Präparats verabreicht wurden, blieb die Injektion ohne die erwartete biologische Wirkung und sie überlebte.

Notfallmäßige Evakuierung aus dem Hinrichtungsraum

Da das Präparat während der Vollstreckung nicht wirkte und sich der Zustand der Gefangenen verschlechterte, musste der Prozess sofort gestoppt werden:

  • Notfallhilfe: Gefängnismediziner und Aufseher riefen umgehend ein Rettungsteam;

  • Hospitalisierung: Die Gefangene wurde per Krankenwagen aus dem Gefängnis in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und unter ärztliche Aufsicht gestellt;

  • Vollstreckung verschoben: Aufgrund der aufgetretenen medizinischen und technischen Mängel beschlossen die Behörden, die Hinrichtung bis Ende 2026 auszusetzen.

Systemisches Versagen und rechtliche Debatten

Dieser gescheiterte Versuch hat die Debatte über die Qualität, Sicherheit und Humanität der in den USA verwendeten tödlichen Injektionen im Strafvollzug weiter verschärft.

Solche Unterbrechungen und medizinischen Fehler bei Hinrichtungsprotokollen werden von Menschenrechtsaktivisten und Anwälten als „unmenschliche und grausame Bestrafung“ eingestuft. Lokale Justiz- und Vollzugsbehörden führen derzeit eine offizielle Untersuchung durch, warum das Giftpräparat nicht wirkte und was die Ursache für diesen Vorfall war.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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