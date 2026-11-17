Der britische UFC-Leichtgewichtskämpfer Paddy Pimblett sieht als seinen nächsten Gegner Ilia Topuriavor. Er erklärte nicht nur seine Bereitschaft, gegen den spanischen Star in das Oktagon zu steigen, sondern äußerte auch den Wunsch, ihn zu besiegen und ihn damit zum Ende seiner Profikarriere zu zwingen. Pimblett steht jedoch vor einem weiteren wichtigen Thema: der Zukunft des amtierenden Champions Justin Gaethje. Der britische Sportler machte deutlich, dass er auf eine Klärung der Situation in der Division wartet. Pimblett bereit für einen Kampf gegen Topuria Laut Paddy Pimblett ist die aktuelle Situation im Leichtgewicht recht kompliziert. Obwohl Justin Gaethje den Meisterschaftsgürtel hält, sind die weiteren Pläne des amerikanischen Kämpfers noch unklar. «Die Situation in der Division ist derzeit ziemlich verworren. Der Meisterschaftsgürtel liegt bei Justin Gaethje, der mich im Januar besiegt hat. Aber niemand kennt seine weiteren Pläne.

Wir wissen nicht, ob er weiterkämpfen oder seine Karriere beenden wird. Zuerst müssen wir abwarten, bis seine Zukunft geklärt ist», sagte Pimblett. Dennoch steht Ilia Topuria auf der Liste der potenziellen Gegner für den Briten. Pimblett hat offen gesagt, dass er nicht abgeneigt wäre, sich mit dem spanischen Sportler zu messen. «Ich würde mich freuen, ihn in den Ruhestand zu schicken» In Pimbletts Aussagen gegenüber Topuria schwingt eine schärfere Stimmung mit als bei einem gewöhnlichen sportlichen Wettbewerb. Er will nicht nur kämpfen, sondern seinen Gegner besiegen und ihn dazu zwingen, den Profisport zu verlassen. «Jeder möchte sehen, wie ich erneut gegen Gaethje kämpfe. Ich würde aber auch sehr gerne gegen Ilia in das Oktagon steigen. Ich würde mich sogar freuen, ihn in den Ruhestand zu schicken», betonte der britische Kämpfer. Diese Aussage zeigt Pimbletts ernsthaftes Interesse an einem möglichen Aufeinandertreffen mit Topuria. Bisher gibt es jedoch keine Informationen über eine offizielle Vereinbarung oder eine von der UFC bestätigte Entscheidung zu diesem Kampf.