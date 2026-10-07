Nobelpreis für Chemie 2026: Die Preisträger wurden bekannt gegeben

Das Nobelkomitee der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften hat offiziell die Gewinner des renommierten Nobelpreises für Chemie 2026 bekannt gegeben. Laut der offiziellen Erklärung des Komitees wurde die höchste wissenschaftliche Auszeichnung in diesem Jahr an den bekannten französischen Wissenschaftler Henri B. Kagan (Henri B. Kagan) sowie den japanischen Chemiker Kenso Soai (Kenso Soai) verliehen.

Die Forscher haben den globalen wissenschaftlichen Wissensschatz durch grundlegende Innovationen bereichert, die zu revolutionären Veränderungen in der organischen Chemie geführt haben.

Erfolg in der asymmetrischen Synthese: Warum wurde der Preis verliehen?

Die Forschung der Wissenschaftler ist von großer Bedeutung für die moderne Pharmazie und die Entwicklung neuer Materialien:

Offizielle Begründung: Laut dem Nobelkomitee wurde der Preis «für die Entdeckung nichtlinearer Effekte und der Autokatalyse in der asymmetrischen organischen Synthese» («for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis») verliehen;

Praktische Bedeutung: Die Möglichkeiten zur Kontrolle spiegelbildlicher Molekülformen (Chiralität), die ähnliche Strukturen, aber unterschiedliche Wirkungen aufweisen, sowie die präzise Synthese benötigter Substanzen wurden erweitert;

Bedeutung für die Pharmazie: Diese Entdeckungen tragen dazu bei, die Produktion hochwirksamer Medikamente mit weniger Nebenwirkungen grundlegend zu verbessern und sicherer sowie kostengünstiger zu gestalten.

Preisgeld und Details zur wissenschaftlichen Saison

Die Bedingungen für die Auszeichnung der Gewinner während der Nobelwoche folgen traditionellen finanziellen Vorgaben:

Finanzielle Dotierung: Im Jahr 2026 beträgt das Preisgeld für jede Kategorie 12 Millionen Schwedische Kronen (etwa 1,2 Millionen US-Dollar );

Verteilung: Das für Chemie bereitgestellte Preisgeld wird zu gleichen Teilen zwischen den beiden Preisträgern aufgeteilt;

Frühere Ankündigungen: Zur Erinnerung: Zamin.uz hat bereits ausführlich über die Nobelpreisträger 2026 in den Kategorien Physiologie oder Medizin sowie Physik berichtet.

Diese Auszeichnung für Henri Kagan und Kenso Soai ist eine weltweite Anerkennung für jahrzehntelange, mühsame Forschung auf einem der komplexesten Gebiete der modernen Chemie.