Die Preisträger des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften 2026 wurden bekannt gegeben

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Die Preisträger des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften 2026 wurden bekannt gegeben

Das Nobelkomitee der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften hat offiziell die Namen der Preisträger des renommierten Preises für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel für das Jahr 2026 bekannt gegeben. Die weltweit höchste wissenschaftliche Auszeichnung sowie 1,2 Millionen US-Dollar an Preisgeld werden zu gleichen Teilen zwischen zwei herausragenden amerikanischen Ökonomen aufgeteilt: Robert E. Hall (Robert E. Hall) und Michael Woodford (Michael Woodford).

Diese Entscheidung wurde auf der offiziellen Website des Nobelkomitees bestätigt.

Wofür wurde der Preis verliehen?

Die Wissenschaftler wurden für die Stärkung der Verbindung zwischen den beiden wichtigen Polen der Wirtschaftstheorie – kleinen Wirtschaftssubjekten und der gesamtwirtschaftlichen Ökonomie – ausgezeichnet:

  • Offizielle Begründung: Die hohe Auszeichnung wurde den Wissenschaftlern „für die Entwicklung mikroökonomischer Grundlagen der makroökonomischen Stabilisierung“ („for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation“) verliehen;

  • Wesen der wissenschaftlichen Entdeckung: Die Forschungen von Hall und Woodford belegten auf der Grundlage präziser Wirtschaftsmodelle, wie die Entscheidungen von Verbrauchern und Unternehmen die Inflation, Marktschwankungen und die finanzielle Stabilität auf staatlicher Ebene beeinflussen.

Die Preisträger des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften 2026 wurden bekannt gegeben

Praktische Bedeutung und internationale Anerkennung

Der Preis im Bereich Wirtschaftswissenschaften bildet den krönenden Abschluss der traditionellen Nobelwoche:

  • Preisgeld: Das gesamte Preisgeld in Höhe von 1,2 Millionen Dollar wird zu gleichen Teilen zwischen den beiden amerikanischen Forschern aufgeteilt;

  • Leitfaden für Zentralbanken: Die von den Wissenschaftlern entwickelten theoretischen Mechanismen werden heute von führenden Finanzregulierungsbehörden und Zentralbanken weltweit aktiv genutzt, um Krisen zu bekämpfen und die Zinspolitik präzise festzulegen.

Diese Wahl des Nobelkomitees unterstreicht erneut, wie wichtig es ist, bei globalen makroökonomischen Entscheidungen mikroökonomische Faktoren und das Verhalten realer Marktteilnehmer tiefgreifend zu berücksichtigen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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