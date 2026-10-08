Anne Carson mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet

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Anne Carson mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet

Heute, am 8. Oktober, wurde die Preisträgerin des Nobelpreises für Literatur 2026 bekannt gegeben. Die renommierte Auszeichnung ging an die kanadische Dichterin und Schriftstellerin Anne Carson.

Das Nobelkomitee begründete die Vergabe an Carson mit „ihrem mutigen und kreativen Werk, das durch den freien Dialog mit klassischen Traditionen neue Formen für die zeitgenössische Literatur schafft“. Dies gab das Komitee in seiner Begründung bekannt.

Anne Carson wurde 1950 in Toronto, Kanada, geboren. Im Jahr 1981 promovierte sie im Fach Klassische Philologie mit einer Dissertation zum Thema „Odi et Amo Ergo Sum“.

Während ihrer gesamten Laufbahn verband Carson ihre Arbeit als Dichterin, Übersetzerin und Wissenschaftlerin. In ihrem Werk spielt die Harmonie zwischen dem antiken klassischen Erbe und der modernen Literatur eine zentrale Rolle.

In ihrem Schaffen kommt der Herkunft und Bedeutung von Wörtern eine besondere Bedeutung zu. Carson selbst bezeichnete die Etymologie von Wörtern als eine der Hauptquellen ihres kreativen Schaffens.

Anne Carson lehrte an verschiedenen Universitäten, darunter McGill, Michigan und Princeton. Sie erhielt 1998 ein Guggenheim-Stipendium und im Jahr 2000 ein MacArthur-Stipendium.

Darüber hinaus ist sie Trägerin des Lannan Literary Award. Im Jahr 2014 gewann sie den Griffin Poetry Prize für ihr Werk „Red Doc>“.

Die Verleihung des Nobelpreises an Carson würdigt sie erneut als eine der originellsten und bedeutendsten Vertreterinnen der zeitgenössischen Lyrik des 21. Jahrhunderts.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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