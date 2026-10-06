Revolution in der Medizin: Nobelpreis 2026 für die Pioniere der Optogenetik

In der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat die traditionelle Nobelpreiswoche begonnen. Laut den auf der offiziellen Website des Nobelkomitees veröffentlichten Informationen wurde der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 2026 einem internationalen Forscherteam verliehen — Karl Deisseroth, Peter Hegemann sowie Georg Nagel.

Die weltweit wichtigste wissenschaftliche Auszeichnung wurde den Forschern für ihre bahnbrechenden Entdeckungen in der Neurobiologie und Medizin verliehen, „für ihre Entdeckungen lichtgesteuerter Ionenkanäle und die Entwicklung der Optogenetik“ .

Was ist Optogenetik und welchen Nutzen bringt sie der Menschheit?

Die von den Wissenschaftlern erfundene und weiterentwickelte Technologie hat eine neue Ära in der medizinischen Behandlung von Gehirn- und Nervenerkrankungen eingeleitet:

Lichtgesteuerte Zellen: Die Forscher identifizierten spezielle Proteine und Ionenkanäle, die durch Lichteinwirkung aktiviert werden, und entwickelten einen Mechanismus, um diese in Nervenzellen (Neuronen) einzuschleusen;

Präzises Ansteuern von Neuronen: Mithilfe der Optogenetik konnten Wissenschaftler einzelne Neuronen im Gehirn lebender Organismen präzise mit Laser- oder Lichtstrahlen aktivieren oder deaktivieren;

Heilung schwerer Krankheiten: Diese Entdeckung schuf eine enorme praktische Grundlage für das Verständnis und die effektive Behandlung schwerer neurologischer Probleme wie Parkinson, Alzheimer, Epilepsie, Depressionen und Sehverlust.

Preisgeld erhöht: 12 Millionen Schwedische Kronen

Im Jahr 2026 gab die Nobelstiftung eine Erhöhung der finanziellen Dotierung des Preises bekannt:

Rekordsumme: Der Wert des Preises in allen Kategorien (Physiologie oder Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Friedensnobelpreis) beträgt nun 12 Millionen Schwedische Kronen (etwa 1,2 Millionen US-Dollar );

Dynamik der letzten Jahre: Die Stiftung hat die Preissumme in den letzten fünf Jahren zweimal angepasst. Während sie 2021 und 2022 bei 10 Millionen Kronen lag, wurde sie 2023 auf 11 Millionen Kronen angehoben und blieb 2024–2025 auf diesem Niveau.

Das 50-Jahre-Geheimnis: Wer waren die anderen Kandidaten?

Gemäß dem strengen Reglement der Nobelstiftung bleiben die Namen anderer nominierter Wissenschaftler, Bewertungsunterlagen und Abstimmungsergebnisse für den diesjährigen Medizinpreis streng vertraulich.

Diese historischen Dokumente werden erst nach genau einem halben Jahrhundert — im Jahr 2076 — der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In der Zwischenzeit feiert die weltweite wissenschaftliche Gemeinschaft den historischen Sieg der drei Forscher, die den Weg zur Entschlüsselung der Geheimnisse des Gehirns geebnet haben.