„In den nächsten 10 Jahren werden herkömmliche Berufe verschwinden“: Ökonom enthüllt Gefahr durch Superintelligenz

Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften Daron Acemoğlu warnte vor den schwerwiegenden Folgen der rasanten Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) und den Bemühungen der Menschheit, eine „Superintelligenz“ zu erschaffen.

Der weltbekannte Wirtschaftswissenschaftler betont, dass der traditionelle Arbeitsmarkt innerhalb der nächsten 10 Jahre vollständig verschwinden könnte, wenn die Entwicklungsrichtung dieser Technologien nicht grundlegend geändert wird.

„Kein Arbeitsmarkt mehr“: Die Gefahr der Superintelligenz

Daron Acemoğlu weist darauf hin, dass das ultimative Ziel der KI-Industrie darin besteht, ein Bewusstsein zu schaffen, das alle menschlichen geistigen Fähigkeiten übertrifft, und legt die erwarteten Schäden offen:

Das Verschwinden von Berufen: „Selbst wenn wir einer solchen Superintelligenz auch nur nahekommen, wird der Arbeitsmarkt vollständig verschwinden. Am Ende bleiben nur einfache körperliche Arbeiter, hochspezialisierte Ingenieure oder eine kleine Anzahl großer Unternehmer übrig...“;

Zeitrahmen der Gefahr: Laut dem Wissenschaftler wird diese Bedrohung nicht heute oder morgen eintreten, könnte aber in den nächsten 10 Jahren zu einer bitteren Realität werden, mit der die Menschheit konfrontiert sein wird;

Bedrohung für die Demokratie: Es besteht die Gefahr, dass eine solche unkontrollierte Technologie nicht nur die Arbeitskraft entwertet, sondern auch die demokratischen Institutionen stürzt, die das Fundament der Staatsführung und der Zivilgesellschaft bilden.

Der Weg zur Rettung: Technologie in den Dienst des Menschen stellen

Um eine globale Wirtschaftskrise zu verhindern, schlug der Nobelpreisträger konkrete Lösungen vor:

Strategiewechsel: Die Künstliche Intelligenz sollte nicht darauf ausgerichtet sein, den Menschen vollständig zu ersetzen, sondern darauf, die Arbeitseffizienz der Mitarbeiter zu steigern und sie zu unterstützen;

Vorrang menschlicher Interessen: Technologische Entwicklungen dürfen nicht dazu dienen, Millionen von Menschen arbeitslos zu machen, sondern müssen den menschlichen Bedürfnissen und der Schaffung neuer Möglichkeiten dienen.

Zur Information: Wer ist Daron Acemoğlu?

Daron Acemoğlu ist ein bekannter türkisch-amerikanischer Ökonom und Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT), einer der weltweit führenden Universitäten:

Wissenschaftlicher Status: Er ist ordentliches Mitglied des Institute for Advanced Study in Kanada, der American Academy of Arts and Sciences, der US National Academy of Sciences sowie der Türkischen Akademie der Wissenschaften;

Nobelpreis 2024: Im Jahr 2024 erhielt Daron Acemoğlu gemeinsam mit Simon Johnson und James Robinson den renommierten Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften für seine „Forschung darüber, wie gesellschaftliche Institutionen entstehen und welche Auswirkungen sie auf den Wohlstand haben“.

Die Warnung eines solch bedeutenden Wissenschaftlers zeigt, dass das zukünftige Gleichgewicht zwischen menschlicher Arbeit und Künstlicher Intelligenz direkt von den heute getroffenen globalen Entscheidungen abhängt.