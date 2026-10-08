Neue Krokodilart aus 45 Millionen Jahre altem Gestein der Pyramiden entdeckt

Wissenschaftler haben eine neue Krokodilart identifiziert, die vor etwa 45 Millionen Jahren lebte. Die Erkenntnis basiert auf der erneuten Untersuchung antiker Fossilien, die in den Kalksteinschichten gefunden wurden, aus denen die Große Sphinx und die Pyramiden von Gizeh in Ägypten erbaut wurden. Das Tier erhielt den Namen Herugavialis cairensis . Dies wurde in einer Studie bekannt gegeben, die in der Fachzeitschrift „Royal Society Open Science“ veröffentlicht wurde.

Die Fossilien der neuen Art wurden in der Mokattam-Formation im Norden Ägyptens entdeckt. Vor etwa 45 Millionen Jahren war dieses Gebiet ein flaches Meer. Aus diesem Grund sind dort zahlreiche Überreste antiker Meerestiere wie Fische, Haie und frühe Wale erhalten geblieben.

Der Mokattam-Kalkstein wurde später von den alten Ägyptern für den Bau der Großen Sphinx und der Pyramiden von Gizeh verwendet.

Eines der wichtigsten Fundstücke, das die Forscher untersuchten, ist ein nahezu vollständiger Krokodilschädel, der bereits in den 1920er Jahren entdeckt wurde. Interessanterweise fehlt der vordere Teil der Schnauze. Da dieser Aspekt an die nasenlose Große Sphinx erinnert, wurde die neue Gattung nach dem altägyptischen Gott Horus benannt: Herugavialis .

Die Überreste wurden ursprünglich im Jahr 1927 aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit dem heutigen Sunda-Gavial als Tomistoma cairense klassifiziert. In der neuen Studie untersuchten Wissenschaftler das Fossil jedoch mithilfe evolutionärer Analysen und Computertomographie erneut und stellten fest, dass es nicht zur Gattung Tomistoma gehört.

„Herugavialis cairensis ist die sechste Gavialart, die im Zeitraum von vor 66 bis 23 Millionen Jahren im Mittelmeerraum lebte. Es könnte noch weitere Arten geben, die wir noch nicht kennen“, sagte Paläontologe Paul Berge, einer der Autoren der Studie.

Herugavialis besaß eine lange, schmale Schnauze und scharfe Zähne, die an das Fangen von Fischen angepasst waren. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich von den Fischen in der Mokattam-Region ernährte. Seine Augen könnten, ähnlich wie beim heutigen Gangesgavial, leicht aus dem Schädel hervorgestanden haben, was darauf hindeutet, dass es ein semiaquatischer Räuber war.

Heute gibt es nur noch zwei Gavialarten: den Gangesgavial auf dem indischen Subkontinent und den Sunda-Gavial in Südostasien. Fossilien alter Gaviale wurden jedoch auch in Ländern wie Großbritannien, Schweden, Italien, Ägypten und Japan gefunden.

Wissenschaftler schließen nicht aus, dass sich in den Steinen der Großen Sphinx und der Pyramiden von Gizeh noch weitere Überreste antiker Lebewesen befinden könnten. Die Fossilien aus der Mokattam-Formation liefern wichtige Informationen über das reiche marine Ökosystem, das vor Millionen von Jahren in Ägypten existierte.

Experten betonen, dass die erneute Untersuchung eines vor fast einem Jahrhundert entdeckten Fossils mit modernen Methoden zeigt, wie wichtig es ist, alte Museumssammlungen erneut zu überprüfen.