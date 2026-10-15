Schuldach in Pakistan eingestürzt: 17 Schüler und Lehrer getötet

Im Nordwesten Pakistans, in der Stadt Peschawar, hat sich eine schwere Tragödie ereignet. In einer der Schulen der Stadt stürzte das Dach eines Gebäudes unerwartet ein, was zu mindestens 18 Todesopfern führte, und Dutzende Menschen erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades.

Lokale Behörden und Rettungsdienste führen vor Ort umgehend umfangreiche Such- und Rettungsarbeiten durch.

Opfer und Verletzte: Das Ausmaß der Tragödie

Das zentrale „Lady Reading Hospital“ (LRH) in Peschawar gab offizielle Informationen zu den Einzelheiten des Unglücks bekannt:

Anzahl der Todesopfer: Wie der Pressesprecher des LRH-Krankenhauses, Muhammad Asim, mitteilte, kamen durch den Einsturz 17 Schüler sowie ein Lehrer noch am Unfallort oder im Krankenhaus ums Leben;

Über 30 Verletzte: Infolge des Vorfalls wurden über 30 Verletzte mit schweren Blessuren unterschiedlichen Grades umgehend in Krankenhäuser eingeliefert;

Notstand: Aufgrund des massiven Zustroms von Verletzten wurde in der medizinischen Einrichtung offiziell der Notstand ausgerufen und sämtliches medizinisches Personal mobilisiert.

Suche unter den Trümmern dauert an

Die Arbeiten vor Ort unter Beteiligung der lokalen Verwaltung, Rettungskräfte und Freiwilligen laufen ununterbrochen weiter: