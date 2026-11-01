Starker magnetischer Sturm hat begonnen: Worauf Sie achten sollten, wenn Sie Veränderungen an Ihrem Körper spüren

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Starker magnetischer Sturm hat begonnen: Worauf Sie achten sollten, wenn Sie Veränderungen an Ihrem Körper spüren

Auf dem Planeten Erde hat unerwartet G2 (mittlere Intensität) ein planetarer magnetischer Sturm begonnen. Wissenschaftler des Labors für Sonnenastronomie des Instituts für Weltraumforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften (IKI RAN) berichteten, dass diese plötzliche Aktivierung des geomagnetischen Feldes weitaus stärker ausfiel als wissenschaftlich prognostiziert.

Ursprünglich wurde angenommen, dass der Plasmastrom aus einem koronalen Loch auf der Sonne keine ernsthaften Auswirkungen auf die Erde haben würde, doch innerhalb weniger Stunden verstärkten sich die geomagnetischen Schwankungen zu einem ausgewachsenen magnetischen Sturm.

«Gelinde gesagt, eine unerwartete Situation»: Die Stellungnahme der Wissenschaftler

Vertreter des Labors gaben folgende Informationen zu dieser drastischen Änderung des Weltraumwetters bekannt:

«Gelinde gesagt, das war sehr unerwartet... In weniger als einer Stunde begann auf der Erde ein planetarer magnetischer Sturm der Stufe G2.

Am Samstag trat unser Planet in einen Plasmastrom ein, der aus einem koronalen Loch auf der Sonne ausgestoßen wurde. Da die anfänglichen Schwankungen schwächer waren, gingen wir davon aus, dass die geomagnetische Störung kein Sturmniveau erreichen würde. Doch der Prozess nahm eine scharfe Wendung».

Es wird berichtet, dass nach den starken geomagnetischen Schwankungen in den nördlichen Regionen auch Polarlichter mit hoher Intensität beobachtet wurden.

Wie lange hält die Gefahr an?

Experten warnen, dass dieses koronale Loch auf der Sonne das Weltraumwetter unseres Planeten in den kommenden Tagen weiterhin beeinflussen wird:

  • Dauer: Es wird prognostiziert, dass die geomagnetische Instabilität noch mindestens zwei bis drei Tage andauern wird;

  • Was bedeutet die Stufe G2? Dies gilt als mittelschwerer Sturm auf der Skala, der zu leichten Spannungsschwankungen in Stromnetzen sowie zu kurzzeitigen Unterbrechungen von Satelliten- und Radarsignalen in hohen Breitengraden führen kann;

  • Wetterfühlige Menschen: Während eines magnetischen Sturms können Personen mit chronischen Erkrankungen oder Blutdruckproblemen Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schlaflosigkeit sowie Blutdruckschwankungen verspüren.

Empfehlungen: Was sollte man an solchen Tagen tun?

Ärzte und Experten empfehlen, an Tagen mit erhöhter geomagnetischer Aktivität folgende Ratschläge zu befolgen:

  1. Vermeiden Sie schwere körperliche Anstrengungen und plötzliche Bewegungen;

  2. Schränken Sie Kaffee, Energydrinks und fettige Lebensmittel ein und trinken Sie mehr reines Wasser;

  3. Verbringen Sie mehr Zeit an der frischen Luft und nehmen Sie Medikamente gegen chronische Krankheiten pünktlich ein.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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