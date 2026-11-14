Leiche einer Frau aus Usbekistan in einem Koffer in Sankt Petersburg gefunden: Sohn unter Mordverdacht

In der russischen Stadt Sankt Petersburg wurde die Leiche einer in Usbekistan geborenen Frau in einem Koffer gefunden. Ihr 15-jähriger Sohn wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Dies berichteten russische Medien.

Es wurde bekannt, dass die 38-jährige Frau in Sankt Petersburg als Reinigungskraft arbeitete. Zuletzt wurde sie am 1. November gesehen, als sie zur Arbeit ging, danach galt sie als vermisst. Ihre Angehörigen konnten sie nicht mehr erreichen. Die Schwester der Frau wandte sich am 11. November an die Polizei.

Laut RIA Novosti war das Telefon der Frau nicht ausgeschaltet, sie reagierte jedoch nicht auf Anrufe. Dennoch wurden weiterhin SMS-Nachrichten von ihrer Nummer versendet. In den Nachrichten wurde nicht geklärt, wo sie sich aufhielt oder bei wem sie war.