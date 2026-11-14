Leiche einer Frau aus Usbekistan in einem Koffer in Sankt Petersburg gefunden: Sohn unter Mordverdacht
In der russischen Stadt Sankt Petersburg wurde die Leiche einer in Usbekistan geborenen Frau in einem Koffer gefunden. Ihr 15-jähriger Sohn wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Dies berichteten russische Medien.
Es wurde bekannt, dass die 38-jährige Frau in Sankt Petersburg als Reinigungskraft arbeitete. Zuletzt wurde sie am 1. November gesehen, als sie zur Arbeit ging, danach galt sie als vermisst. Ihre Angehörigen konnten sie nicht mehr erreichen. Die Schwester der Frau wandte sich am 11. November an die Polizei.
Laut RIA Novosti war das Telefon der Frau nicht ausgeschaltet, sie reagierte jedoch nicht auf Anrufe. Dennoch wurden weiterhin SMS-Nachrichten von ihrer Nummer versendet. In den Nachrichten wurde nicht geklärt, wo sie sich aufhielt oder bei wem sie war.
Die Frau lebte mit ihrem Sohn in einer Mietwohnung. Der Teenager brachte in der Schule ein Schreiben im Namen seiner Mutter vorbei, in dem behauptet wurde, dass er aufgrund einer Krankheit nicht am Unterricht teilnehmen könne.
Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden kam es am 2. November zu einem Streit zwischen Mutter und Sohn. Ermittlungen zufolge soll der Teenager seine Mutter während des Konflikts erdrosselt, ihren Körper anschließend in einen Koffer gepackt und versteckt haben.
Die Leiche der Frau wurde in einem Koffer auf einem ökologischen Pfad am Yukkoskiy-Bach im Stadtteil Pargolovo in Sankt Petersburg gefunden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, und der Sohn des Opfers wurde wegen Mordverdachts festgenommen.
Wie die Zeitung „Fontanka“ berichtet, soll es zwischen Mutter und Sohn auch wegen des Konsums von E-Zigaretten zu Unstimmigkeiten gekommen sein. Dieses Detail wurde jedoch nicht in den offiziellen Erklärungen der Ermittlungsbehörden erwähnt.
Die Ermittlungen dauern derzeit an, alle Details des Vorfalls werden geklärt.
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