Papst Leo XIV. wird ins Krankenhaus eingeliefert und operiert

Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche Papst Leo XIV. wird am 13. Oktober zur geplanten Operation zur Entfernung eines Knotens an der Lunge in die Agostino-Gemelli-Klinik in Rom eingeliefert. Nach Angaben des Presseamtes des Heiligen Stuhls wird der Pontifex in den kommenden Tagen unter ärztlicher Aufsicht mit der Behandlung beginnen.

Der 71-jährige Pontifex, der im Mai 2025 gewählt wurde, informierte die Gläubigen während seiner traditionellen Sonntagsansprache offen über seinen Gesundheitszustand und erklärte, dass die Situation vollständig unter Kontrolle sei.

Frühzeitige Diagnose und einwöchige Genesungszeit

Vertreter des Vatikans sowie der Papst persönlich gaben Einzelheiten zum bevorstehenden medizinischen Eingriff bekannt:

Isolierter kleiner Knoten: Papst Leo XIV. betonte, dass der kleine Knoten im Lungengewebe in einem frühen Stadium entdeckt wurde und isoliert ist, ohne Anzeichen einer Ausbreitung;

Rehabilitationszeit: Nach dem chirurgischen Eingriff wird eine stationäre Genesungszeit von etwa einer Woche erwartet;

Arbeitsplan unverändert: Trotz der für den 13. Oktober geplanten Hospitalisierung wurden alle für Montag geplanten Treffen und Audienzen des Pontifex wie vorgesehen durchgeführt;

Das traditionelle Krankenhaus der Päpste: Das Gemelli-Krankenhaus ist seit langem das medizinische Zentrum für die Führung des Vatikans – auch Johannes Paul II. und Papst Franziskus wurden dort behandelt.

Historische Parallelen: Die geheime Operation und der Rücktritt von Benedikt XVI.

Vor dem Hintergrund der Erkrankung von Leo XIV. erinnerten italienische Ärzte an aufsehenerregende Fälle im Zusammenhang mit der Gesundheit seiner Vorgänger. Insbesondere der Chirurg Luigi Chiariello, der Benedikt XVI. operierte, Adnkronos enthüllte in einem Interview mit der Agentur wichtige Informationen:

Die geheime Operation im Jahr 2012: Die Implantation eines Herzschrittmachers bei dem deutschen Pontifex im Jahr 2012 wurde streng geheim in einer Privatklinik durchgeführt, da Benedikt XVI. das Gemelli-Krankenhaus nicht aufsuchen wollte;

Sechs Monate vor dem Rücktritt: Dieser geheime chirurgische Eingriff fand genau sechs Monate vor dem historischen Rücktritt Benedikts XVI. vom Papstamt statt;

Gesundheitsfaktor: Damals wurde die Schwächung des körperlichen Zustands als offizieller Grund für den freiwilligen Rücktritt des deutschen Papstes genannt.

Im Gegensatz zu Benedikt XVI. entschied sich Leo XIV., seine Diagnose nicht vor der Öffentlichkeit zu verbergen, und die Ärzte bewerten die bevorstehende Operation als geplanten, lokal begrenzten Eingriff.