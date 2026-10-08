Gruselige Situation: In Indonesien wird eine 350 Jahre alte Leiche noch immer zu Hause aufbewahrt

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Gruselige Situation: In Indonesien wird eine 350 Jahre alte Leiche noch immer zu Hause aufbewahrt

Obwohl fast 350 Jahre vergangen sind, ist sein Körper bis heute erhalten geblieben. Im Dorf Jiwika im Hochland von Papua, Indonesien, wird eine antike Mumie des Dani-Volkes als Vorfahre in Ehren gehalten.

Lokalen Quellen zufolge gehört die Mumie einem Kriegerhäuptling namens Wim Motok Mabel. Sein Alter wird auf etwa 350 Jahre geschätzt.

Nach einer alten Tradition des Dani-Volkes wurde der Körper des Verstorbenen mit einer speziellen Rauchmethode getrocknet. Dieser Prozess verlangsamte den Verwesungsprozess und ermöglichte es, den Körper über einen langen Zeitraum zu konservieren.

Doch diese Mumie ist kein gewöhnliches historisches Exponat. Das Dani-Volk verehrt sie als Vorfahren und bewahrt sie in einem speziellen traditionellen Haus auf. Dieser Brauch dient dazu, das Andenken an die Ahnen zu bewahren und ihre Geschichte an kommende Generationen weiterzugeben.

Heute weckt diese Mumie in Jiwika als eine der ungewöhnlichsten kulturellen Traditionen der Region Papua großes Interesse.

Dani-VolkPapuaWim Motok MabelJiwikaIndonesien
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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