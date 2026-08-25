Wissenschaftler entdecken einen Hai, der auf dem Meeresboden läuft (Video)

Anstatt wie gewohnt zu schwimmen, hat ein Hai, der sich bewegt, als hätte er Beine, die Wissenschaftler in Erstaunen versetzt. Vor der Küste von Papua-Neuguinea wurde eine wissenschaftlich bisher unbekannte neue Haiart identifiziert.

Die neue Art hat den wissenschaftlichen Namen Hemiscyllium dudgeonae erhalten. Er wird „Dudgeons wandelnder Hai“ genannt und ist nach der Haiexpertin Christine Dudgeon benannt. Experten entdeckten ihn während Forschungsarbeiten in der Region Milne Bay im südöstlichen Teil von Papua-Neuguinea.

Nicht schwimmen, sondern auf dem Meeresboden „laufen“

Der erstaunlichste Aspekt dieses Tieres ist seine Fortbewegungsweise.

Wandelnde Haie können wie gewöhnliche Haie schwimmen. Wenn sie sich jedoch in flachem Wasser, über Korallenriffe und auf dem Meeresboden bewegen, benutzen sie ihre Brust- und Bauchflossen wie Beine. Deshalb sieht es so aus, als würden sie unter Wasser „laufen“.

Forscher beobachteten Vertreter der neuen Art bei Nachttauchgängen. Die einzigartigen weißen Streifen und kleinen braunen Punkte auf ihrem Körper halfen dabei, sie von anderen wandelnden Haien zu unterscheiden.

Nur in einem Gebiet verbreitet

Ein weiteres ungewöhnliches Merkmal der neuen Haiart ist ihr extrem kleines Verbreitungsgebiet.

Wissenschaftler Hemiscyllium dudgeonae haben festgestellt, dass sie nur in einem begrenzten Gebiet im Südosten von Papua-Neuguinea vorkommt. Experten betonen, dass ihr Verbreitungsgebiet eines der kleinsten unter den wandelnden Haien ist.

Aus diesem Grund sind die Wissenschaftler auch besorgt um die Zukunft der neuen Art. Ihr begrenzter Lebensraum könnte sie anfällig für Umweltveränderungen, Fischerei und Schäden an Korallenriffen machen.