Identität eines Mädchens geklärt, dessen Grab nach 48 Jahren gefunden wurde

In einem Mordfall um ein Teenagermädchen, dessen Identität fast ein halbes Jahrhundert lang unbekannt blieb, hat es eine wichtige Wende gegeben. Die Strafverfolgungsbehörden im Kern County im US-Bundesstaat Kalifornien gaben offiziell bekannt, dass eine vor 48 Jahren in einem Weinberg entdeckte Leiche der 15-jährigen Michelle Louise Kohlergehört.

Berichten zufolge wurde Michelle Louise Kohler im Februar 1978 zum letzten Mal in Fresno gesehen. Einige Monate später, im Juni desselben Jahres, entdeckte ein Traktorfahrer eine flach vergrabene Leiche in einem Weinberg nahe Arvin. Obwohl daraufhin ein Mordermittlungsverfahren eingeleitet wurde, blieb die Identität der Verstorbenen viele Jahre lang unbekannt.

Nach Angaben des Sheriff-Büros von Kern County gab es zum Zeitpunkt des Leichenfundes im Jahr 1978 noch keine DNA-Technologien wie heute. Die Identifizierung erfolgte damals hauptsächlich über Fingerabdrücke und zahnärztliche Unterlagen. Die vorhandenen Beweise reichten den Ermittlern jedoch nicht aus, um die Identität des Opfers zu klären.

Somit blieb dieser ungeklärte Kriminalfall fast 48 Jahre lang ungelöst. Erst dank moderner DNA-Analysen und der Fortschritte in der Gentechnologie begann eine neue Phase der Ermittlungen.

Den Angaben zufolge stellten Gerichtsmediziner im Jahr 2007 fest, dass 1978 keine DNA-Probe von der Leiche entnommen worden war. Daraufhin wurde die Leiche exhumiert, eine biologische Probe entnommen und die entsprechenden Daten in eine spezielle genetische Datenbank eingespeist. Dies führte anfangs jedoch zu keinem Ergebnis.

Der entscheidende Wendepunkt in den Ermittlungen trat ein, als ein Mitglied der Familie Kohler seine DNA-Daten in einer kommerziellen genealogischen Datenbank zur Verfügung stellte. Genau diese Information ermöglichte es den Ermittlern, eine verwandtschaftliche Beziehung herzustellen und die Identität des Opfers zu bestätigen.

Die Verwandte des Opfers, Cynthia Dunbar, erklärte auf einer Pressekonferenz, diese Nachricht sei sehr schwer, aber dennoch wichtig für die Familie gewesen.

„Unsere liebe Schwester Shelley, du hast es nicht verdient, auf diese Weise aus dem Leben zu scheiden. Du warst erst 15 Jahre alt und hattest dein ganzes Leben vor dir. Verzeih uns, dass wir dich nicht beschützen konnten“, sagte sie, während sie ihre Gefühle nicht verbergen konnte.

Die Familienangehörigen wandten sich auch an den Mörder des Opfers. Sie betonten, dass diese Tat das Leben der gesamten Familie tiefgreifend geprägt habe, und erklärten, dass die Strafverfolgungsbehörden die schuldige Person dennoch ermitteln werden.

„Deine feige Tat hat das Schicksal unserer gesamten Familie beeinflusst. Aber zweifle nicht daran – die Strafverfolgungsbehörden werden dich finden und zur Rechenschaft ziehen. Ob du nun im Gefängnis sitzt oder nicht mehr am Leben bist, du wirst entlarvt werden“, sagte Cynthia Dunbar.

Das Sheriff-Büro von Kern County teilte mit, dass die Ermittlungen zu diesem Fall noch andauern und alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um den Mörder zu identifizieren und vor Gericht zu stellen. Solche jahrzehntealten Kriminalfälle, die durch moderne DNA-Technologien gelöst werden, zeigen einmal mehr, wie wichtig die Errungenschaften in der Rechtsmedizin und Kriminalistik sind.