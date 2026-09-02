Ranking der regenreichsten Länder der Welt veröffentlicht

In einer Zeit, in der Klimawandel und die Gefahr globaler Dürren intensiv diskutiert werden, haben internationale meteorologische und klimatologische Organisationen eine Rangliste der regenreichsten Länder unseres Planeten veröffentlicht. Den Daten zufolge wurde das einzigartige südamerikanische Land Kolumbien mit durchschnittlich 3.240 Millimetern Niederschlag pro Jahr zum absoluten Spitzenreiter der Welt gekürt. Welche anderen Länder haben es in die Top 3 geschafft, welches ist der einzige afrikanische Vertreter und warum steht Indien, wo sich der regenreichste Ort der Welt befindet, nicht an der Spitze der Liste?

Im Folgenden werfen wir einen detaillierten Blick auf die feuchtesten Regionen der Erde, die einzigartigen Klimawunder der Natur und die Geografie der regenreichen Länder.

1. Der absolute Spitzenreiter: 3.240 mm Niederschlag pro Jahr und Kolumbiens Klimakontraste

Dass Kolumbien in dieser Rangliste den ersten Platz belegt, ist kein Zufall, bedeutet aber nicht, dass das gesamte Land gleichmäßig unter Regen steht. Dieser Wert bezieht sich nicht auf einen bestimmten Punkt im Land, sondern auf den durchschnittlichen Jahreswert, der für das gesamte Staatsgebiet berechnet wurde und gilt als solcher.

Durchschnittliche jährliche Menge: 3.240 Millimeter;

Klimatische Vielfalt: Das Gebiet Kolumbiens ist reich an natürlichen Kontrasten. Während ein Teil des Landes aus trockenen und heißen Savannen besteht, herrschen an der Pazifikküste und im Amazonasbecken unaufhörliche Regengüsse und feuchte tropische Wälder vor.

Diese einzigartige geografische Lage – das Aufeinandertreffen von Luftströmungen aus zwei Ozeanen (Atlantik und Pazifik) sowie den Anden – hat Kolumbien zum feuchtesten Land des Planeten gemacht.

2. Die Top 3: Afrikas einziges Juwel und ein Riese aus Ozeanien

Zwei weitere exotische Regionen haben es auf das Siegertreppchen der regenreichsten Länder der Welt geschafft:

2. Platz — São Tomé und Príncipe (3.200 mm):

Dieser kleine afrikanische Inselstaat im Golf von Guinea belegte mit 3.200 Millimetern Niederschlag pro Jahr den zweiten Platz. Das Erstaunlichste ist, dass auf diesen Inseln die Regenzeit fast 9 Monate dauert. São Tomé und Príncipe ist das einzige afrikanische Land, das es in die Top 10 der regenreichsten Länder der Welt geschafft hat. 3. Platz — Papua-Neuguinea (3.142 mm):

Dieser riesige Staat im südwestlichen Pazifik erhält durchschnittlich 3.142 Millimeter Niederschlag pro Jahr. Unaufhörliche Regenfälle und dichter Dschungel haben hier für eine maximale Erhaltung der Artenvielfalt gesorgt.

3. Geografie der regenreichen Länder: Welche Regionen leben unter Wasser?

Die Analyse der Rangliste zeigt, dass die regenreichsten Länder unseres Planeten hauptsächlich in drei großen geografischen Regionen konzentriert sind:

Maritime Regionen Südostasiens: Unter dem Einfluss von Monsunregen und feuchten Ozeanwinden lebend, Indonesien, Brunei und Malaysia belegen hohe Plätze.

Südpazifische Region: Neben Papua-Neuguinea gelten auch viele Archipele, bestehend aus Samoa und den Salomonen, als Zonen mit unaufhörlichen Niederschlägen.

Mittelamerikanischer Gürtel: Die beiden Kontinente verbindend und reich an tropischen Wäldern, haben die benachbarten Länder Costa Rica und Panama einen festen Platz unter den zehn feuchtesten Ländern.

4. Das „Indien-Paradoxon“: Warum ist der feuchteste Ort dort, aber das Land nicht im Ranking?

Viele Geografie-Begeisterte stellen sich zu Recht die Frage: Warum taucht Indien, wo sich der berühmteste Ort mit den weltweit höchsten Niederschlagsmengen befindet, nicht unter den Spitzenreitern dieser Liste auf?

Tatsache ist, dass das Dorf Mawsynram im indischen Bundesstaat Meghalaya zwar als feuchtester bewohnter Ort der Erde (durchschnittlich über 11.800 Millimeter Niederschlag pro Jahr) im Guinness-Buch der Rekorde steht.

Die vorliegende globale Rangliste basiert jedoch nicht auf dem Wert einer einzelnen Stadt oder Bergregion, sondern auf der durchschnittlichen Niederschlagsmenge des gesamten Staatsgebiets. Indiens Fläche ist sehr groß, und aufgrund der weiten trockenen Steppen, der Thar-Wüste und der zentralen Hochebenen mit geringen Niederschlägen ist der nationale Durchschnittswert deutlich gesunken.

Fazit und öffentliche Meinung

Kolumbien und andere tropische Länder, die jährlich über 3.000 Millimeter Niederschlag erhalten, sind die wahre „Lunge“ unseres Planeten und riesige Quellen für Süßwasser. Während solche starken Regenfälle einerseits eine grüne Natur und riesige Wälder ermöglichen, führen sie andererseits regelmäßig zu Gefahren wie Erdrutschen und Überschwemmungen.

Was denken Sie: Ist es angenehm, in einem dauerhaft regnerischen und feuchten Klima zu leben, oder sind sonnige und trockene Regionen vorzuziehen? Wo haben Sie den stärksten und längsten Regen erlebt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!