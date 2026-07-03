Blutiger Rebellenangriff: Amerikanischer Pilot erschossen

Ein weiterer Angriff bewaffneter Rebellen in der indonesischen Region Papua hat die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf sich gezogen. Berichten zufolge kam ein amerikanischer Pilot ums Leben und ein ziviles Flugzeug wurde niedergebrannt.

Laut Reuters ereignete sich der Vorfall am 2. Juli im Gebiet Yahukimo in der Provinz Hochland-Papua. Sebby Sambom, ein Vertreter der lokalen Separatistengruppe „West Papua National Liberation Army“ (TPNPB), übernahm die Verantwortung für den Angriff.

Er gab an, dass das von dem Amerikaner Nicholas F. Gosselin gesteuerte Flugzeug nach der Landung von bewaffneten Personen angegriffen wurde. Infolgedessen wurde der Pilot erschossen und das Flugzeug in Brand gesetzt. Die Rebellen behaupten, dass dieses Flugzeug zuvor zum Transport indonesischer Militärs genutzt wurde.

Yusuf Sutejo, ein Vertreter der gemeinsamen Operation der indonesischen Polizei und Armee in Papua, bestätigte, dass das Flugzeug brennend auf dem örtlichen Flughafen gefunden wurde. Er gab jedoch an, dass er den Tod des Piloten oder die Urheberschaft der Rebellen noch nicht offiziell bestätigt habe.

Offiziellen Informationen zufolge befanden sich außer dem Piloten noch sieben Passagiere an Bord des Flugzeugs. Es wurde vermerkt, dass es sich bei allen um Vertreter der lokalen Bevölkerung handelte.

Der TPNPB-Vertreter bewertete diesen Angriff als politische Warnung an die Regierungen von Indonesien und den USA. Zudem erklärte er, dass sich solche Angriffe wiederholen könnten, wenn zivile Flugzeuge weiterhin in rebellenkontrollierte Gebiete fliegen.

Die US-Botschaft in Jakarta hat sich bislang nicht offiziell zu dem Vorfall geäußert. Das indonesische Transportministerium teilte mit, dass der Kontakt zum Flugzeug nach der Landung abgebrochen sei.