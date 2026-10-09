Passagierschiff rammt 200 Jahre altes historisches Herrenhaus in Istanbul

·6·Welt
Passagierschiff rammt 200 Jahre altes historisches Herrenhaus in Istanbul

In der türkischen Metropole Istanbul ist ein Passagierschiff auf dem Bosporus gegen ein fast 200 Jahre altes historisches Gebäude geprallt. Bei dem Vorfall wurden der Uferbereich des historischen Bauwerks sowie eine in der Nähe liegende Yacht beschädigt.

Berichten zufolge stieß das Schiff zunächst mit einer in Küstennähe liegenden Yacht zusammen und prallte anschließend gegen das historische Kazasker Necmettin Efendi Herrenhaus.

Ein großes blaues Schiff ist gegen ein Gebäude am Ufer geprallt.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die genaue Ursache der Kollision ist derzeit noch unklar.

Derin Mermerji, die in dem historischen Gebäude wohnt, veröffentlichte Aufnahmen des Vorfalls in den sozialen Medien. Sie kündigte zudem an, rechtliche Schritte wegen der entstandenen Schäden einzuleiten.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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