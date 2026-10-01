Wurde die Arche Noah gefunden? Geheimnisvolle 3-stöckige Struktur unter riesiger Formation in der Türkei entdeckt

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Wurde die Arche Noah gefunden? Geheimnisvolle 3-stöckige Struktur unter riesiger Formation in der Türkei entdeckt

Es wurde bekannt gegeben, dass der genaue Standort der legendären Arche Noah, die seit Jahrtausenden eines der größten Rätsel religiöser Quellen und der Weltarchäologie ist, gefunden wurde. Laut einem Bericht der britischen Zeitung «Daily Star» hat das unabhängige Forschungsteam «Noah's Ark Scans» erfolgreich tiefenradarbasierte Scans an der berühmten, bootförmigen geologischen Formation Durupinar in der Türkei abgeschlossen.

Andrew Jones, ein Vertreter des Forscherteams, betonte, dass mit «100-prozentiger Sicherheit» bewiesen sei, dass es sich bei diesem mysteriösen Objekt um eine von Menschenhand geschaffene Struktur handelt. Moderne 3D-Radardaten widerlegen die Behauptungen von Skeptikern, es handele sich lediglich um eine natürliche Kalksteinfelsformation, und zeigen das Vorhandensein von Tunneln, Räumen und unterirdischen Schichten, die – wie in heiligen Schriften beschrieben – in drei Decks (Ebenen) unterteilt sind.

«3 Decks, unterirdische Räume und eine 100-prozentige Aussage»: 5 Hauptbeweise

Die wichtigsten Fakten zur sensationellen Entdeckung des Teams von «Noah's Ark Scans»:

  • Behauptung der 100-prozentigen Bestätigung: Unabhängige Forscher gaben offiziell bekannt, dass die Überreste der Arche Noah unter der Durupinar-Formation in der Türkei begraben liegen;

  • Per Radar identifizierte 3 Decks: Die Scan-Ergebnisse zeigten, dass die unterirdische Struktur aus genau drei separaten Decks (Ebenen) besteht – dies entspricht vollständig der Beschreibung der Arche Noah in den heiligen Schriften;

  • Innere Tunnel und Räume: Radarprofile zeichneten nicht einen massiven Felsblock auf, sondern einen Komplex aus komplexen Hohlräumen, Gängen und speziellen Räumen;

  • Nicht natürlich, sondern von Menschenhand geschaffen: Die Forscher weisen skeptische Vermutungen zurück, dass die Struktur durch Gletscher oder Winderosion entstanden sei;

  • Holzreste wurden noch nicht gefunden: Andrew Jones räumte ein, dass der wichtigste materielle Beweis, der die Struktur zu hundert Prozent als Schiff bestätigen würde – versteinerte antike Holzproben – bisher noch nicht gefunden wurde.

Vergleichende Analyse der Durupinar-Formation und der Arche-Noah-Forschung

Zusammenfassung der Schlussfolgerungen der «Noah's Ark Scans»-Gruppe, Radaranzeigen und wissenschaftliche Einwände:

Indikator und Analysekriterien

Schlussfolgerung der «Noah's Ark Scans»-Gruppe und Andrew Jones

Zweifel der wissenschaftlichen Gemeinschaft und Skeptiker

Geografischer Standort

Durupinar-Formation bei Ararat (Ağrı Dağı), Türkei

Natürliche Gebirgsreliefzone des Großen Ararat

Äußeres Erscheinungsbild des Objekts

Bootähnliche Form, die in Länge und Breite einem riesigen Schiff entspricht

Kalksteinschicht, geformt durch Erosion und Gletscherbewegungen

Ergebnis des Radar-Scans

Innere Tunnel, Räume und 3 separate Deck-Ebenen

Unterirdische Brüche, Hohlräume und geologische Spalten

Übereinstimmung mit religiösen Quellen

Vollständige Übereinstimmung mit der Beschreibung des «dreistöckigen Schiffes» in Tora und Bibel

Gefahr der künstlichen Verknüpfung religiöser Mythen mit natürlichen Formen

Hauptbeweis (Holzreste)

Bisher kein versteinertes organisches Holz gefunden

Ohne organische materielle Beweise ist die Künstlichkeit nicht beweisbar

Abschließende Bewertung des Projekts

«Wir haben die historische Arche des Propheten Noah zu 100 % gefunden»

Fakten müssen durch vollständige archäologische Ausgrabungen bestätigt werden

Archäologische und geologische Expertise: Ist Durupinar wirklich die Arche Noah oder eine weitere Illusion?

Schlussfolgerungen internationaler Archäologen, Geologen und Historiker:

  • «Die vom Radar gezeigte mysteriöse Symmetrie»: Geologen betonen oft, dass die Natur in der Lage ist, geometrische Formen (Felsen in Form von Booten oder Pyramiden) zu schaffen; die Tatsache, dass 3D-Scanner jedoch Räume mit identischer Symmetrie und drei parallele Ebenen unter der Erde aufzeichnen, erhöht die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass die Durupinar-Struktur nicht nur ein einfacher natürlicher Fels, sondern eine künstliche Konstruktion ist;

  • «Ohne Ausgrabungen wird die Wahrheit nicht enthüllt»: Radarwellen könnten unterirdisches Wasser, Gas oder poröse Schichten fälschlicherweise als Räume interpretieren; daher ist es für die weltweite wissenschaftliche Gemeinschaft zwingend erforderlich, dass mit Genehmigung der türkischen Regierung tiefgreifende archäologische Ausgrabungen durchgeführt werden und Überreste von antikem Holz oder Bitumen (Pech) einer Radiokohlenstoffanalyse im Labor unterzogen werden;

  • Globales Interesse und Betrugsgefahr: Das Thema der Arche des Propheten Noah ist für Millionen von Gläubigen und Geschichtsinteressierten weltweit äußerst sensibel; Ereignisse wie der Betrug eines falschen «Propheten» in Ghana, der eine zweite Sintflut vortäuschte, erfordern einen wachsamen und wissenschaftlich fundierten Ansatz gegenüber solch heiligen Themen in der Gesellschaft.

Glauben Sie, dass diese mysteriöse Struktur in der Türkei tatsächlich die legendäre Arche des Propheten Noah sein könnte, die die große Sintflut vor Jahrtausenden überlebt hat? Glauben Sie, dass die Wissenschaft jemals den materiellen Beweis dieses großen religiösen Wunders vollständig erbringen kann? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese weltbewegende historische Analyse, die die Menschheit in Aufregung versetzt hat, mit allen!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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