Die Berichte über eine Passagierin, die an Bord eines Flugzeugs auf der Strecke Kasan–Sotschi in Russland ein Kind zur Welt gebracht haben soll, entsprechen nicht der Wahrheit. Es stellte sich heraus, dass die in sozialen Netzwerken verbreitete Funkaufzeichnung kein echtes Ereignis darstellt, sondern in einem speziellen Programm modelliert wurde.

Am 14. November berichteten mehrere russische Medien, dass bei einer Frau in der 35. Schwangerschaftswoche an Bord die Wehen eingesetzt hätten und die Besatzung eine Notlandung auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo angefordert habe. Angeblich sei das Baby noch vor der Landung geboren worden, und ein Arzt unter den Passagieren habe der Frau geholfen.

In den Berichten wurde auch die scherzhafte Bemerkung des Fluglotsen zitiert: „Jetzt haben Sie 177 Passagiere an Bord“. Dieser Clip verbreitete sich in sozialen Netzwerken und wurde von zahlreichen Publikationen als wahres Ereignis dargestellt.

Später jedoch kommentierte der Fluglotse Wassili Filin das Video und erklärte, dass der Funkverkehr in einem speziellen Simulator-Programm erstellt wurde. Ihm zufolge sollte damit gezeigt werden, wie Fluglotsen in Notfällen reagieren. Da der echte Arbeitsprozess nicht direkt gefilmt werden darf, demonstriert er die Übungen in einem speziellen Programm.

Somit basierten die Nachrichten über die Geburt eines Babys auf dem Flug Kasan–Sotschi, die Notlandung in Wnukowo und die erhöhte Passagierzahl von 177 Personen auf einer inszenierten Aufnahme.