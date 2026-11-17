Im US-Bundesstaat Arizona, nahe dem North Rim des Grand-Canyon-Nationalparks, ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Bei dem Vorfall kamen alle drei Insassen ums Leben. Dies teilte der National Park Service der USA mit.

Es wurde bekannt, dass das Flugzeug vom Typ Piper PA-24 Comanche am Abend des 15. November verunglückte. An Bord befanden sich drei Personen. Die Meldung über das verschollene Flugzeug ging am selben Tag gegen 23:30 Uhr beim Grand Canyon Regional Communications Center ein. Der letzte bekannte Standort der Maschine war das Gebiet Basin am North Rim.

Die Sucharbeiten begannen am Morgen des 16. November. Das Arizona Department of Public Safety setzte bei der Suche aus der Luft Infrarot-Bildgebung und Nachtsichtgeräte ein. Gegen 10:15 Uhr am selben Tag entdeckten Mitarbeiter des National Park Service das Wrack und Trümmerteile im Gebiet Basin. Die Behörden bestätigten, dass es keine Überlebenden gab.

An den Such- und Rettungsmaßnahmen waren das Arizona Department of Public Safety, Such- und Rettungsteams der Countys Coconino und Kane sowie das Rettungskoordinierungszentrum der US Air Force beteiligt.

Das National Transportation Safety Board der USA untersucht die Absturzursache mit Unterstützung des National Park Service. Die Identität der Verstorbenen wurde bisher nicht bekannt gegeben.