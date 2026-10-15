Verheerende Sturzflut in Istanbul – Autos weggeschwemmt, Gebäude überflutet (Video)

In Istanbul, der größten Stadt der Türkei, kam es nach heftigen und anhaltenden Regenfällen zu schweren Überschwemmungen. Der am 14. Oktober 2026 einsetzende Starkregen setzte innerhalb kürzester Zeit Straßen, Unterführungen, U-Bahn-Stationen sowie Wohngebäude unter Wasser und verursachte massive Schäden an der städtischen Infrastruktur.

Es wird berichtet, dass in einigen Bezirken Sturzfluten Fahrzeuge mitgerissen haben und der Verkehr vollständig zum Erliegen gekommen ist.

Einschränkungen in der Stadt: Unterricht abgesagt, Ausgangsbeschränkungen verhängt

Aufgrund der sich zuspitzenden Lage hat das Gouverneursamt von Istanbul eine Reihe dringender Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung angekündigt:

Schulen geschlossen: Am 15. Oktober wurde der Unterricht an allen Schulen der Stadt vorübergehend ausgesetzt;

Urlaub für Staatsbedienstete: Bestimmte Kategorien von Mitarbeitern im öffentlichen Sektor erhielten einen Tag Sonderurlaub;

Verkehrsbeschränkungen: Um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten, wurde ein vorübergehendes Verbot für Motorräder und Roller erlassen;

Appell an die Bevölkerung: Die Stadtverwaltung forderte alle Einwohner und Touristen auf, das Haus nur im äußersten Notfall zu verlassen und sich von Untergeschossen fernzuhalten.

Schäden durch die Naturkatastrophe: Erdrutsche und überflutete Autos

Lokale Rettungs- und Versorgungsdienste arbeiten im verstärkten Modus. Die vorläufigen Zahlen lauten wie folgt:

Über 1.200 überflutete Adressen: Stadtweit wurden mehr als 1.200 Fälle von Überschwemmungen registriert;

Erdrutsche und eingeschlossene Personen: An 15 Orten kam es zu Erdrutschen, und in 47 Fällen mussten Bürger, die durch die Wassermassen eingeschlossen waren, mit Spezialgerät gerettet werden;

Weggeschwemmte Autos: Besonders im Bezirk Esenyurt haben starke Sturzfluten Dutzende von Pkw auf den Straßen mitgerissen;

Evakuierungsmaßnahmen: Bewohner von Kellern, Souterrainwohnungen und Erdgeschossen, bei denen ein hohes Risiko besteht, werden umgehend in sichere Gebiete evakuiert.

Am stärksten betroffene Bezirke und Gefahrenzonen

Liste der Gebiete, die am schwersten von den Sturzfluten und dem Starkregen getroffen wurden:

Beykoz und Sarıyer;

Esenyurt und Başakşehir;

Arnavutköy sowie Sultangazi.

In diesen Bezirken hat die Niederschlagsmenge ein gefährliches Niveau erreicht, weshalb viele Unterführungen und Tunnel gesperrt wurden.

Warnung der Meteorologen: Wann hört der Regen auf?

Meteorologen betonen, dass die Unwetterfront Istanbul nicht so schnell verlassen wird: