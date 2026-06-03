180-Meter-Hochseiltest lässt Seiltänzer zittern

Der renommierte estnische Seiltänzer Jaan Roose überquerte erfolgreich ein Seil, das zwischen den beiden höchsten Gebäuden Polens gespannt war, berichtete Reuters.

Der Athlet überquerte ein Seil, das zwischen dem 310 Meter hohen Varso Tower und dem 237 Meter hohen Kultur- und Wissenschaftspalast in Warschau gespannt war. Er legte eine Strecke von fast 500 Metern in einer Höhe von etwa 180 Metern zurück.

Obwohl Jaan Roose nach der Darbietung von außen ruhig wirkte, gab er zu, dass die Herausforderung ziemlich schwierig war.

"Ich zittere immer noch. Es war absolut nicht einfach. Eine solche Prüfung verlangt von einem Menschen, seine Fähigkeiten tiefgreifend zu verstehen und seine Grenzen zu erweitern", sagte er.

https://youtu.be/ETT1ZBiB2VA?si=yYOsAFASDUW_0ZWm

Laut dem Seiltänzer traten unterwegs drei komplexe Situationen auf. Insbesondere starke Winde in der zweiten Hälfte der Überquerung brachten ihn in eine ernste Notlage, weshalb er mehrmals anhalten musste, um Kraft zu sammeln.

Zur Information: Jaan Roose ist für seine extremen Darbietungen weithin bekannt. Im Jahr 2024 ging er als erster Mensch in die Geschichte ein, der von Asien nach Europa überquerte, indem er ein fast 1,1 Kilometer langes Seil über die Straße von Bosporus beging. Der dreifache Weltmeister gilt auch als einziger Athlet, dem zwei Rückwärtssaltos auf dem Hochseil gelungen sind.