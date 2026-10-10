Starker magnetischer Sturm wird heute nach 20:00 Uhr erwartet (Video)

Die Erde steht vor einer weiteren großen Herausforderung aus dem Weltraum. Laut synoptischen Modellen und neuesten Berechnungen der Experten des Labors für Sonnenastronomie (XRAS) der Russischen Akademie der Wissenschaften, nach 20:00 Uhr Taschkenter Zeit wird für die Magnetosphäre unseres Planeten eine signifikante geomagnetische Instabilität und der Beginn magnetischer Stürme vorhergesagt.

Wissenschaftler berichten, dass infolge aktiver Sonneneruptionen auf der Sonnenoberfläche drei große Plasmawolken sich mit hoher Geschwindigkeit direkt auf die Erdumlaufbahn zubewegen.

Plasmafluss und Gefahr in den Diagrammen: Was zeigt das Monitoring?

Radarbilder, die das Ausbreitungsmodell des Sonnenwinds (SWPC Enlil WSA) widerspiegeln, zeigen deutlich das Ausmaß des Aufpralls auf die Magnetosphäre unseres Planeten:

Drei aufeinanderfolgende Wellen: Die von der Sonne ausgehenden Plasmaströme breiten sich spiralförmig durch den Weltraum aus, und ihr dichtester Teil steht kurz vor dem Zusammenstoß mit dem magnetischen Schutzschild der Erde;

Die gefährlichste Welle: Laut der Analyse der Wissenschaftler weist mindestens eine der drei herannahenden Wolken eine extrem hohe Dichte auf, die beim Erreichen der Atmosphäre starke geomagnetische Schwingungen (einen Sturm) auslösen wird;

Höhepunkt der Aktivität: Die Plasmadichte-Indikatoren in den Diagrammen zeigen, dass die Werte am 9. und 11. Oktober ihren Höhepunkt erreichen werden, wobei instabile Schwankungen auch in den folgenden Tagen anhalten dürften.

Mögliche Auswirkungen des magnetischen Sturms und Empfehlungen

Solche Weltraumphänomene können sowohl die technische Infrastruktur als auch den menschlichen Körper beeinträchtigen:

Kommunikation und Navigation: Während starker geomagnetischer Stürme besteht die Möglichkeit von Störungen im Kurzwellenfunk sowie Fehlern bei Satellitensystemen und GPS-Navigationsgeräten;

Gesundheit wetterfühliger Menschen: Bürger mit schwankendem Blutdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ältere Menschen sowie Personen mit chronischen Leiden können Kopfschmerzen, Lethargie, Schwäche sowie Blutdruckanstiege oder -abfälle verspüren;

Expertenrat: An solchen Tagen wird empfohlen, körperliche Anstrengungen zu reduzieren, mehr Flüssigkeit (reines Wasser) zu trinken, auf fettige und schwere Speisen zu verzichten und den Schlafrhythmus strikt einzuhalten.

Die Strahlungsumgebung und das geomagnetische Belastungsniveau in der Nähe unseres Planeten werden kontinuierlich von internationalen Observatorien überwacht.