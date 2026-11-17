Wie «Clarín» berichtet, besagt das von Messi vorbereitete Rechtsdokument, dass die Nutzung seines Namens, seines Bildes und von Videos mit seiner Beteiligung für kommerzielle oder Werbezwecke nur mit der persönlichen Zustimmung des Spielers erfolgen darf.

Dieser Prozess findet vor dem Hintergrund von Untersuchungen zu finanziellen Angelegenheiten rund um die AFA-Führung sowie Berichten über eine Abkühlung der Beziehungen zwischen Messi und Verbandspräsident Claudio Tapia statt.

Lionel Messi Es wurde berichtet, dass Lionel Messi rechtliche Schritte einleitet, um seine Rechte in der Beziehung zum argentinischen Fußballverband (AFA) zu schützen. Laut Informationen der argentinischen Zeitung «Clarín» hat der Spieler ein Anwaltsteam beauftragt und bereitet eine formelle Forderung bezüglich der Nutzung seines Namens, seines Bildes sowie von Videomaterial mit seiner Beteiligung durch den Verband vor.

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Es ist jedoch unklar, ob das Dokument bereits an die AFA übermittelt wurde. Die Quellen der Zeitung liefern widersprüchliche Informationen: Einige behaupten, die rechtliche Abmahnung sei bereits beim Verband eingegangen, während andere angeben, das Dokument sei zwar vorbereitet, aber noch nicht offiziell versendet worden.

Daher sollte die Behauptung, dass Messis Forderung offiziell bei der AFA eingereicht wurde, derzeit nicht als bestätigte Tatsache betrachtet werden.

Aktivitäten der AFA-Führung werden untersucht

Eines der Hauptthemen rund um den argentinischen Fußballverband betrifft die Finanzen der Organisation, die Verteilung der Gelder und die Kontrolle über deren Fluss.

Berichten zufolge werden im Rahmen der Untersuchung auch die Aktivitäten von AFA-Präsident Claudio Tapia und dem Schatzmeister des Verbandes, Pablo Toviggino, geprüft.

Es besteht der Verdacht, dass durch im Ausland registrierte Unternehmen die wahren Begünstigten großer Geldbeträge, die eigentlich für argentinische Fußballvereine bestimmt waren, verschleiert worden sein könnten.

Bisher wurde zu diesen Vorfällen kein abschließendes rechtliches Urteil veröffentlicht. Daher wäre es nicht korrekt, die im Rahmen der Untersuchung aufkommenden Verdachtsmomente als bewiesene Verstöße zu interpretieren.

Beziehungen zwischen Messi und der AFA-Führung

Quellen von «Clarín» gaben an, dass sich die Beziehungen zwischen Messi und Verbandspräsident Claudio Tapia in letzter Zeit abgekühlt haben.

Ein direkter Zusammenhang zwischen der Vorbereitung der rechtlichen Forderung des Spielers und den Finanzuntersuchungen ist jedoch bisher nicht belegt. Es gibt auch keine offizielle Stellungnahme dazu, warum Messi diesen Schritt unternommen hat.

Derzeit haben sich weder Lionel Messi noch Claudio Tapia öffentlich zu der Situation geäußert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der derzeit bekannte Hauptpunkt die Berichte darüber sind, dass Messi versucht, die Bedingungen für die kommerzielle Nutzung seines Namens und seines Images rechtlich zu klären. Ob das Rechtsdokument offiziell übermittelt wurde und wie die AFA darauf reagiert, bleibt offen.