Stärkster geomagnetischer Sturm der letzten Monate auf der Erde erwartet

Infolge eines weiteren starken Flare auf der Sonne bewegt sich ein gewaltiger Plasmastrom auf die Erde zu. Experten weisen darauf hin, dass dieses Ereignis der stärkste geomagnetische Sturm seit März dieses Jahres werden könnte. Es wird erwartet, dass diese Situation nicht nur technologische Systeme, sondern auch die menschliche Gesundheit erheblich beeinflusst. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Auf der Sonnenoberfläche wurde ein Flare der maximalen X-Klasse registriert; obwohl dieser im kosmischen Maßstab eine durchschnittliche Intensität aufweist, ist seine Richtung besorgniserregend. Laut ixbt.com treffen die geladenen Teilchen mit voller Wucht auf unseren Planeten, da aktive Sonnenflecken fast direkt in Richtung Erde liegen.

Risiken für technologische Systeme und Kommunikation

Ersten Berechnungen zufolge ist es fast sicher, dass der erwartete Magnetsturm die Stufe G3 (starker Sturm) erreichen wird. Obwohl Experten extreme G4-Szenarien derzeit ausschließen, stellt bereits die Stufe G3 eine ernsthafte Herausforderung für moderne Technologien dar. Insbesondere können solche Ereignisse die Satelliteninfrastruktur negativ beeinflussen.

Während des Sturms können Ausfälle in Kurzwellen-Kommunikationssystemen, Fehler in GPS-Navigationsgeräten und Spannungsspitzen in Stromübertragungsnetzen auftreten. Auch in Usbekistan ist eine vorübergehende Verschlechterung der Mobilfunk- und Internetqualität möglich, da die Ionisierung in der oberen Atmosphäre die Ausbreitung von Radiowellen behindert.

Zeitpunkt und Vorsichtsmaßnahmen

Es wird geschätzt, dass die Sonnenplasmafront die Erde innerhalb der nächsten 24 Stunden erreicht. Modellierungsergebnisse zeigen, dass der Hauptschlag in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden Taschkenter Zeit erfolgen wird. Dies könnte dazu führen, dass Polarlichter am Nachthimmel sichtbar werden, selbst in Breitengraden, in denen sie normalerweise nicht zu sehen sind.

Ärzte empfehlen Bürgern mit chronischen Erkrankungen, insbesondere bei Blutdruck- und Herz-Kreislauf-Problemen, während des Magnetsturms vorsichtig zu sein. An solchen Tagen ist es ratsam, körperliche Anstrengungen zu vermeiden, mehr Wasser zu trinken und auf eine ausreichende Ruhezeit zu achten.

Es ist anzumerken, dass das laufende Jahr auf den Höhepunkt des 25. Sonnenzyklus fällt. Dies deutet darauf hin, dass sich ähnliche geomagnetische Ereignisse in den kommenden Monaten häufig wiederholen werden. Experten überwachen die Situation kontinuierlich und ergreifen Maßnahmen, um mögliche technogene Störungen zu verhindern.