Keine magnetischen Stürme auf der Erde für eine Woche erwartet

Experten des Labors für Sonnenastronomie des Instituts für Weltraumforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften haben bekannt gegeben, dass die geomagnetische Situation in den kommenden sieben Tagen stabil bleiben wird. Diese Nachricht ist von großer Bedeutung für wetterfühlige Personen und Nutzer moderner Technologie und zeigt an, dass in der kommenden Woche keine magnetischen Stürme auf der Erde auftreten werden, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Den Experten zufolge hat die geomagnetische Prognose für diese Woche einen völlig „grünen“ Status. Dies bedeutet, dass weder schwerwiegende Schwankungen noch Veränderungen in der Magnetosphäre unseres Planeten zu erwarten sind, die sich negativ auf die menschliche Gesundheit auswirken könnten. Dennoch beobachten Wissenschaftler die Prozesse auf der Sonnenoberfläche weiterhin genau.

Sonnenaktivität und Weltraumwetter

Laut ixbt.com wurden auf der Sonnenscheibe derzeit mehrere große Protuberanzen verzeichnet – riesige, kühle Wasserstoffwolken, die von starken Magnetfeldern auf der Sternenoberfläche gehalten werden. Solche massiven Strukturen könnten im Laufe der Zeit in den Weltraum ausbrechen, aber aktuellen Schätzungen zufolge dürfte selbst bei einem solchen Ereignis die Trajektorie an der Erde und anderen Planeten vorbeiführen und sich zu den Sonnenpolen richten.

Darüber hinaus verfügen aktive Regionen auf der Sonne über gewisse Energiereserven und sind fähig, M-Klasse-Flares mittlerer Stärke zu erzeugen. Experten sind jedoch beruhigt, dass derzeit keine Anzeichen für die Bildung größerer Auswürfe zu beobachten sind, die die Erde beeinflussen könnten.

Faktoren, die Schwankungen verursachen

Wissenschaftler verzeichnen zudem keine koronalen Löcher, die gewöhnlich als Quellen für schnelle Sonnenwindströme dienen. All diese Faktoren gewährleisten die Stabilität des Weltraumwetters und versprechen der Bevölkerung unseres Planeten eine ruhige Woche.

Diese Stabilität wirkt sich auch positiv auf den ununterbrochenen und sicheren Betrieb von Kommunikationssystemen, Navigationsgeräten und Stromnetzen aus. Experten überwachen die Sonnenveränderungen weiterhin kontinuierlich.