Starke Eruption auf der Sonne: Wie wirkt sich der Sonnenausbruch auf die Erde aus?

Auf der Sonnenoberfläche wurde eine weitere starke dynamische Aktivität beobachtet. Experten des Instituts für Weltraumforschung (IKI) und des Labors für Sonnenastronomie haben offiziell einen starken Ausbruch (Eruption) auf unserem Stern registriert.

Astronomischen Beobachtungen zufolge ereignete sich der Ausbruch am Abend des 5. Oktobers, in den Nachtstunden nach Taschkenter Zeit, und wurde als starke Aktivität eingestuft: M1.0-Klasse Dieser Wert macht das Ereignis zu einem der bedeutendsten Sonnenereignisse des letzten Monats.

Was bedeutet die Kategorie M1.0?

Sonneneruptionen werden basierend auf der Intensität der Röntgenstrahlung in fünf Hauptklassen unterteilt: A, B, C, M und X.

Skala der M-Klasse: Eruptionen der Kategorie „M“ sind mächtige Ereignisse, die nach der maximalen „X“-Klasse rangieren und zur Gruppe der „starken Ausbrüche“ gehören.

Auswirkungen im Weltraum: Ausbrüche dieser Stärke können vorübergehende Störungen in Kurzwellen-Funksystemen auf der Erde verursachen und schwache Strahlungsstürme in den Polarregionen auslösen.

Aktuelle Lage: Wissenschaftler stellen fest, dass sich die Aktivität auf der Sonnenoberfläche nach diesem Ausbruch wieder etwas beruhigt hat und derzeit keine weiteren schweren Eruptionen beobachtet werden.

Wird ein starker magnetischer Sturm auf der Erde erwartet?

Die größte Sorge bei Sonneneruptionen ist die Bewegung von Plasmawolken (koronaler Massenauswurf) in Richtung Erde und deren Störung des geomagnetischen Feldes:

Fazit der Wissenschaftler: Das Epizentrum und die Richtung des Ausbruchs sowie deren direkte Auswirkungen auf das geomagnetische Feld werden anhand der Radardaten der nächsten Stunden präzisiert.

Mögliche Auswirkungen: Sollte der Plasmastrom auf das Magnetfeld der Erde treffen, könnten schwache bis mittelschwere magnetische Stürme auftreten.

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