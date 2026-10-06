Zweiter magnetischer Sturm auf der Erde beendet

Der zweite geomagnetische Sturm der aktuellen Herbstsaison auf der Erde ist beendet. Experten stellten fest, dass dieses Naturphänomen, das einen Tag später als ursprünglich prognostiziert begann, ein moderates G2-Niveau erreichte. Derzeit ist die Sonnenaktivität auf ihre normalen Werte zurückgekehrt, und die Wahrscheinlichkeit für neue intensive Ausbrüche in naher Zukunft wird als gering eingeschätzt. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut Ixbt.com ist die Hauptursache der geomagnetischen Wellen ein schneller Sonnenwindstrom, der mit einem mittelgroßen koronalen Loch verbunden ist. Trotz des teilweise anhaltenden Einflusses dieses kosmischen Faktors auf die Umgebung der Erde ist die intensivste und aktivste Phase des Ereignisses bereits vorüber.

Ausmaß der geomagnetischen Schwankungen

Während des Beobachtungszeitraums schwankte die geophysikalische Aktivität auf der Skala der U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zwischen den Stufen G1 und G2. Zur Erinnerung: In diesem Fünf-Punkte-System steht G5 für die extremste und stärkste Sturmstufe. Experten stellten fest, dass der letzte signifikante Flare gegen 08:00 Uhr Moskauer Zeit beobachtet wurde, wonach sich alle Indikatoren stabilisierten.

Dieses geomagnetische Ereignis war das zweite dieser Art in diesem Herbst. Zum Vergleich: Der erste magnetische Sturm der Saison wurde bereits am 8. September registriert und war mit der Stufe G1 etwas schwächer. Diese Abfolge verdeutlicht die aktuelle Dynamik der Prozesse auf der Sonne.

Experten betonen, dass das Weltraumwetter derzeit stabil ist und kein Grund zur Sorge für die Bevölkerung des Planeten besteht. Dennoch beobachten Wissenschaftler weiterhin die Veränderungen auf der Sonnenoberfläche, da solche Prozesse Technologien und Kommunikationssysteme beeinflussen können.