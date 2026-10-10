Sira Martínez, Tochter von Luis Enrique, in tödlichen Verkehrsunfall verwickelt

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Sira Martínez, Tochter von Luis Enrique, in tödlichen Verkehrsunfall verwickelt

Die Familie des bekannten spanischen Fußballtrainers Luis Enrique hat einen weiteren schweren Schicksalsschlag erlitten. Laut Berichten des renommierten italienischen Portals forzaroma.info wurde die älteste Tochter des Trainers, die Springreiterin Sira Martínez in einen tragischen Verkehrsunfall verwickelt, der für eine Person tödlich endete.

Den vorliegenden Informationen zufolge kam ein junger Motorradfahrer bei einer Kollision mit dem Auto, in dem Sira saß, ums Leben.

Details zum Vorfall: Unfall auf der N-332

Die tragische Kollision ereignete sich im Osten Spaniens:

  • Unfallort: Das Unglück ereignete sich auf der stark befahrenen Nationalstraße N-332 in der Nähe der Stadt Oliva in der Autonomen Gemeinschaft Valencia.

  • Ausmaß der Kollision: Das Auto, in dem Sira Martínez als Beifahrerin saß, stieß während der Fahrt unerwartet mit einem Motorrad zusammen.

  • Wer saß am Steuer? Wie bekannt wurde, wurde das Fahrzeug von einem 41-jährigen Großbritannien Staatsbürger gesteuert.

Opfer und Zustand der Beteiligten

Zu den Folgen des Unfalls wurden folgende Details bestätigt:

  • 20-jähriger Fahrer verstorben: Trotz der sofortigen Wiederbelebungsversuche durch die Rettungskräfte vor Ort konnte das Leben des 20-jährigen Motorradfahrers, der schwere Verletzungen erlitten hatte, nicht gerettet werden.

  • Sira Martínez blieb unverletzt: Wie durch ein Wunder blieb Sira Martínez, die sich im Auto befand, körperlich unversehrt, erlitt jedoch aufgrund des Vorfalls einen schweren Schock.

Die örtliche Polizei und die Verkehrspolizei untersuchen derzeit die Ursachen des Unfalls auf der N-332, insbesondere mögliche Geschwindigkeitsüberschreitungen und Verstöße gegen die Verkehrsregeln.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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