Ferran Torres enthüllt, warum er sich für PSG entschieden hat

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Ferran Torres enthüllt, warum er sich für PSG entschieden hat

Der nächste große Transfer zwischen europäischen Spitzenklubs ist offiziell vollzogen. Der Angreifer der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona Ferran Torres wird seine Karriere beim französischen Meister – PSG fortsetzen.

Der zum Pariser Klub gewechselte spanische Angreifer äußerte sich erstmals offiziell zu seiner Entscheidung und seinen Zielen bei der neuen Mannschaft.

„Danke an die Vereinsführung und Luis Enrique für diese Chance“

Ferran Torres bei Paris betonte seine Freude über den Wechsel zum Pariser Klub und dankte den Personen, die bei diesem Transfer eine wichtige Rolle gespielt haben:

„Ich bin sehr glücklich, bei einem großen Klub mit solch ambitionierten Zielen wie PSG ein neues Abenteuer zu beginnen. Ich möchte dem Vereinspräsidenten Nasser Al-Khelaifi, dem Sportdirektor Luis Campos und dem Cheftrainer Luis Enriquefür diese Möglichkeit meinen Dank aussprechen.

Ich hoffe, dass ich dem Team mit all meiner Kraft dabei helfen kann, so viele Titel wie möglich zu gewinnen.“

Ferrans erfolgreiche Zeit beim FC Barcelona

Der spanische Angreifer war im Januar 2022 zum katalanischen Klub gewechselt. In den Jahren bei den „Blaugrana“ entwickelte er sich zu einer der wichtigsten Offensivwaffen des Teams:

  • Spiele: In allen Wettbewerben insgesamt 207 offizielle Partien;

  • Tore: Für die gegnerischen Tore erzielt 65 Treffer;

  • Vorlagen: Für seine Mitspieler aufgelegt 23 Torvorlagen.

Nun wird Ferran Torres unter dem ihm bestens bekannten Trainer Luis Enrique versuchen, die Offensive von PSG in der Ligue 1 und der UEFA Champions League zu verstärken.

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Ferran TorresBarcelonaPSGLuis EnriqueSpanien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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