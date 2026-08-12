Luis Enriques weltweite Anerkennung: „Der Beginn einer neuen Ära!“

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Luis Enriques weltweite Anerkennung: „Der Beginn einer neuen Ära!“

Spanien besiegte den amtierenden Weltmeister Argentinien im Finale der Weltmeisterschaft 2026 mit 1:0 und gewann den zweiten WM-Titel seiner Geschichte. In einem Interview mit 20minutos sprach PSG-Cheftrainer und ehemalige spanische Nationaltrainer Luis Enrique über diesen historischen Erfolg und die goldene Ära des spanischen Fußballs.

„Der zweite Stern ist erst der Anfang“

Nach Spaniens Triumph bei der Weltmeisterschaft betonte Luis Enrique, dass der Fußball des Landes seinen Höhepunkt erreicht habe und weitere Erfolge folgen würden:

„Der spanische Fußball befindet sich jetzt tatsächlich auf höchstem Niveau. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Anbringen des lang ersehnten zweiten Sterns auf unserem Trikot eine Ära neuer Triumphe für unsere Nationalmannschaft und den gesamten spanischen Fußball einleiten wird.

Der verstorbene Luis Aragonés hatte einst den Grundstein für unseren auf Kombinationen und Ballbesitz basierenden Spielstil gelegt. Später zeigte Pep Guardiolas Barcelona der Welt genau diesen attraktiven und offensiven Fußball und begann, einen Sieg nach dem anderen einzufahren. Sie ebneten den heutigen Weltmeistern den Weg zum Triumph.“, sagte Luis Enrique.

Triumph über den Pazifik hinweg: Wie Spanien Argentinien vom Thron stieß

Das Finale der Weltmeisterschaft 2026 war ein spannendes Duell mit harten und kompromisslosen Zweikämpfen. In der dramatischen Partie sicherte sich Spanien dank seiner stabilen Taktik und Willensstärke einen 1:0-Sieg und stemmte den Pokal in die Höhe.

Mit diesem Sieg wiederholte Spanien Jahre später seinen Erfolg von 2010 in Südafrika und bewies, dass es die stärkste Nationalmannschaft der Welt ist.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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