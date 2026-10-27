Bus stürzt in Spanien 20 Meter in die Tiefe, 87 Verletzte

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Bus stürzt in Spanien 20 Meter in die Tiefe, 87 Verletzte

In der Nähe der spanischen Stadt Barcelona sind mindestens 83 Menschen verletzt worden, nachdem ein Bus von der Straße abkam und etwa 20 Meter in die Tiefe stürzte. Späteren Angaben zufolge stieg die Zahl der medizinisch versorgten Personen auf 87. Dies berichtete BB.

Der Vorfall ereignete sich am 25. Oktober in der Region Katalonien im Gebiet Fogars-de-Montclús auf der engen und kurvenreichen Straße BV-5114. Ersten Informationen zufolge kam der Bus von der Fahrbahn ab und stürzte etwa 20 Meter tief.

In ersten Berichten hieß es, dass sieben Personen schwer, 18 mittelschwer und 58 leicht verletzt wurden. Spätere Meldungen korrigierten die Gesamtzahl der Verletzten auf 87.

23 Krankenwagen und zwei Rettungshubschrauber wurden zum Unfallort entsandt. An den Rettungsarbeiten waren Feuerwehrleute, medizinisches Personal, Bergrettungseinheiten sowie psychologische Betreuungsteams beteiligt.

Die katalanische Gesundheitsministerin Olga Pané erklärte, dass Rettungskräfte den Unfallort und die Umgebung absuchen, um festzustellen, ob es weitere Opfer gibt. Das schwierige Gelände erschwerte die Such- und Rettungsarbeiten.

Die Ursachen für das Abkommen des Busses von der Straße werden derzeit untersucht. In ersten Berichten wurden keine Todesopfer gemeldet.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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