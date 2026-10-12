USA bieten Migrantenkindern ab 5 Jahren 3.000 Dollar für das Verlassen des Landes an

Die US-Regierung bietet minderjährigen Migranten ab 5 Jahren, die einer freiwilligen Ausreise zustimmen, 3.000 Dollar an. Dies berichtete Bloomberg Law.

Laut dem Bericht werden solche Angebote einigen Kindern unterbreitet, deren Fälle vor Einwanderungsgerichten verhandelt werden. In einigen Fällen werden diese Angebote von Anwälten der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) vorgebracht, in anderen erklären Richter den Kindern die Möglichkeit einer freiwilligen Ausreise.

Menschenrechtsaktivisten weisen darauf hin, dass solche Angebote einigen Kindern ohne ihre Eltern oder gesetzlichen Vertreter und manchmal ohne Zugang zu rechtlichem Beistand unterbreitet werden. Sie befürchten, dass Kinder auf Asyl oder andere Schutzmaßnahmen verzichten könnten, ohne die rechtlichen Konsequenzen dieser Entscheidung vollständig zu verstehen.

Bereits 2025 wurde berichtet, dass die US-Regierung Migrantenkindern ab 14 Jahren, die ohne Eltern oder gesetzliche Vormünder ins Land gekommen waren, 2.500 Dollar für die freiwillige Rückkehr in ihre Heimat anbot.

Menschenrechtler äußern die Sorge, dass das neue Angebot Druck auf die Kinder ausüben könnte. US-Behörden reagierten nicht sofort auf eine Anfrage von Bloomberg Law zu diesem Angebot.