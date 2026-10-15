Nie zu spät für die Liebe: 70-jährige Brasilianerin findet ihre erste große Liebe und heiratet

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Nie zu spät für die Liebe: 70-jährige Brasilianerin findet ihre erste große Liebe und heiratet

In Brasilien hat die Geschichte einer 70-jährigen Frau, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine romantische Beziehung einging und einen 14 Jahre älteren Mann heiratete, große öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Ihre Lebensgeschichte zeigt einmal mehr, dass es für die Liebe nie zu spät ist.

Maria Lúcia dos Santos und der 84-jährige Clemente dos Santos lernten sich in einem Seniorenzentrum in ihrer Heimatregion kennen. Was als einfache Bekanntschaft begann, entwickelte sich mit der Zeit zu tiefen Gefühlen.

Lokalen Medienberichten zufolge kamen sie sich näher, indem sie gemeinsam Tanzabende besuchten. So entstand zwischen den beiden eine tiefe Zuneigung, und sie beschlossen, ihr Leben gemeinsam zu verbringen.

In ihrer Jugend hatte Maria sogar darüber nachgedacht, Nonne zu werden. Später wählte sie jedoch einen anderen Weg, kümmerte sich viele Jahre lang um ihre Familie und lebte allein. Mit 70 Jahren erlebte sie zum ersten Mal eine echte romantische Beziehung und schlug ein neues Kapitel in ihrem Leben auf.

Die Hochzeit des Paares fand im Mai statt. An der Zeremonie nahmen ihre Angehörigen, Familienmitglieder und Freunde teil. Nachdem ein Beitrag darüber im brasilianischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, erregte das Ereignis große Aufmerksamkeit.

Nutzer sozialer Netzwerke reagierten herzlich auf die Geschichte des Paares und betonten, dass Liebe keine Altersgrenze kennt und jeder Mensch in jeder Lebensphase sein Glück finden kann.

Diese Geschichte erinnert uns daran, dass es für einen Neuanfang im Leben nie zu spät ist.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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