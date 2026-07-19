Seltenes Syndrom in Ecuador bringt Wissenschaftler dem Geheimnis von Krebs näher

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Seltenes Syndrom in Ecuador bringt Wissenschaftler dem Geheimnis von Krebs näher

In den Anden im Süden Ecuadors liegt die Stadt Piñas, die für ein einzigartiges Phänomen bekannt ist, das die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern auf sich gezogen hat. In dieser Region mit nur 8.000 Einwohnern ist die Zahl der Menschen mit Laron-Syndrom eine der höchsten weltweit. Wissenschaftler betonen, dass dieser seltene genetische Zustand in Zukunft helfen könnte, Krebs vorzubeugen.

Das Laron-Syndrom verhindert, dass der menschliche Körper auf Wachstumshormone reagiert. Daher überschreiten die Patienten in der Regel eine Körpergröße von 1,2 Metern nicht. Studien haben jedoch gezeigt, dass Menschen mit diesem Syndrom deutlich seltener an Krebs und Diabetes erkranken als andere.

Die Zwillingsschwestern Maria Luisa Romero und Maria del Cisne aus Piñas wurden ebenfalls mit diesem Syndrom geboren. Sie berichten, dass sie im Laufe ihres Lebens mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert waren, sich aber immer gegenseitig unterstützt haben.

„Wir bündeln immer unsere Kräfte und beschützen uns gegenseitig“, sagt Maria Luisa.

Der Endokrinologe Dr. Jaime Guevara, der das Laron-Syndrom seit über 40 Jahren erforscht, erklärte, das Hauptziel der Wissenschaftler sei es, die Schutzmechanismen dieses Syndroms bei gesunden Menschen durch Medikamente oder Ernährung nachzuahmen.

Diese Krankheit wurde erstmals vor 60 Jahren vom israelischen Kinderarzt Zvi Laron identifiziert. Bis heute sind weltweit 840 Patienten offiziell registriert, die Mehrheit lebt in den ecuadorianischen Provinzen El Oro und Loja.

Dr. Guevara und der amerikanische Wissenschaftler Valter Longo beobachteten 100 Patienten mit Laron-Syndrom und 1.600 ihrer gesunden Verwandten über einen Zeitraum von 22 Jahren.

Den Studienergebnissen zufolge wurde unter den Teilnehmern mit Laron-Syndrom kein einziger Fall von Diabetes und nur ein einziger leichter Krebsfall festgestellt. In der Kontrollgruppe hingegen wurden bei 5 % Diabetes und bei 17 % Krebs diagnostiziert.

Wissenschaftler erklären dies durch einen sehr niedrigen Spiegel des Wachstumsfaktors IGF-1 im Körper. Sie glauben, dass genau dieser Faktor das Überleben von Krebszellen beeinflussen könnte. Experten betonen jedoch, dass weitere Forschungen erforderlich sind, um diese Theorie vollständig zu bestätigen.

Das Laron-Syndrom bietet jedoch keinen absoluten Schutz vor Krankheiten. Dies bestätigte sich, als bei einer der Zwillinge, Maria del Cisne, vor zwei Jahren Darmkrebs diagnostiziert wurde. Sie genas nach einer Operation und Chemotherapie.

„Da wurde uns klar, dass wir nicht vollständig vor diesen Krankheiten geschützt sind. Wir haben verstanden, dass wir auf unsere Gesundheit achten, Sport treiben und uns richtig ernähren müssen“, sagt sie.

Zur Behandlung des Laron-Syndroms gibt es das Medikament Increlex. Wenn es in der Kindheit eingenommen wird, kann es das Längenwachstum fördern. Das Medikament ist jedoch sehr teuer – eine Flasche kostet über 800 Dollar, und ein Kind benötigt mindestens drei Flaschen pro Monat.

Maria Luisa und Maria del Cisne, die heute 40 Jahre alt sind, konnten diese Möglichkeit nicht nutzen. Dennoch haben sie ihr Leben akzeptiert.

„Ich habe mich so akzeptiert, wie ich bin, und danke Gott dafür, dass er mich so erschaffen hat“, sagt Maria Luisa.

Wenn die Forschungen der Wissenschaftler die erwarteten Ergebnisse liefern, könnten die Menschen mit Laron-Syndrom aus der kleinen Stadt Piñas in Ecuador die Menschheit zu neuen Behandlungsmethoden gegen Krebs führen.

EcuadorLaron-SyndromKrebsforschungGenetikGesundheit
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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