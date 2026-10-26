Präsidentschaftswahlen in Brasilien beendet: Der 80-jährige Lula da Silva holt den Sieg

·3·Welt
Präsidentschaftswahlen in Brasilien beendet: Der 80-jährige Lula da Silva holt den Sieg

In der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen in Brasilien hat sich der amtierende Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva gegen seinen Rivalen, den konservativen Senator Flávio Bolsonaro (Sohn des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro), durchgesetzt und wurde zum vierten Mal in der Geschichte des Landes wiedergewählt – ein Rekord.

Nach Angaben des Obersten Wahlgerichts (TSE) und internationaler Agenturen konnte der amtierende Staatschef nach einer unerwarteten Niederlage in der ersten Runde das Blatt in einer hart umkämpften Stichwahl wenden und einen Vorsprung von fast 4,4 Millionen Stimmen erzielen.

Die entscheidende Runde und die Stimmenverteilung

In einem landesweiten politischen Wettbewerb ergaben sich folgende Endergebnisse:

  • Lula da Silvas Vorsprung: Der Anführer der Mitte-Links-Arbeiterpartei (PT) erhielt mit über 64 Millionen Stimmen 51,79 Prozent (in der ersten Auszählung 51,76 %) der Wählerstimmen;

  • Flávio Bolsonaros Ergebnis: Der Vertreter der Liberalen Partei (PL) und Sohn von Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, erreichte 48,21 Prozent (in den ersten Daten 48,24 %) der Stimmen;

  • Kontroversen während des Wahlprozesses: Die Wahlzeit wurde per Gerichtsbeschluss aufgrund von Problemen mit dem öffentlichen Nahverkehr und Wetterbedingungen in einigen Regionen um zwei Stunden verlängert, was im Laufe des Tages zu zusätzlichen Spannungen zwischen den Lagern beider Kandidaten führte.

Historischer Rekord und regionales Gleichgewicht

Der erneute Sieg von Luiz Inácio Lula da Silva ist nicht nur für Brasilien, sondern für die gesamte Region Lateinamerika von großer Bedeutung:

  • Ein beispielloses Ergebnis in der Geschichte Brasiliens: Lula ist der erste Staatschef in der modernen Geschichte Brasiliens, der nach einem zweiten Platz in der ersten Runde in der Stichwahl gewann und insgesamt viermal zum Präsidenten gewählt wurde;

  • Altersrekord: Lula da Silva, der bald 81 Jahre alt wird, hat seinen eigenen Rekord als ältester Staatschef gebrochen, der Brasilien in der demokratischen Ära regiert hat;

  • Geopolitische Konsequenzen: Brasilien, die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas (BIP von 2,6 Billionen Dollar), bleibt zusammen mit Mexiko unter dem Einfluss des Mitte-Links-Blocks und wird seinen unabhängigen politischen Kurs im globalen Kräftegleichgewicht beibehalten.

Dieser Sieg wurde vor dem Hintergrund einer starken Polarisierung der brasilianischen Gesellschaft errungen; die neue Regierung steht nun vor der komplexen Aufgabe, die wirtschaftliche Stabilität des Landes zu sichern und einen Konsens mit den Kräften im Parlament zu finden.

Luiz Inácio Lula da SilvaBrasilienPräsidentschaftswahlFlávio BolsonaroArbeiterpartei
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

«Ich habe ein solches Gemetzel noch nie gesehen»: UN-Chef und Lula beschuldigen Israel des Völkermords«Ich habe ein solches Gemetzel noch nie gesehen»: UN-Chef und Lula beschuldigen Israel des Völkermords23 September 09:58Brasiliens Präsident ist wütend: Warum kehrte das Flugzeug fast leer zurück?Brasiliens Präsident ist wütend: Warum kehrte das Flugzeug fast leer zurück?14 Juli 23:03Als Frau verkleideter Mann, bekannt als „Moskito“, wegen Mordes an 16 Menschen festgenommenAls Frau verkleideter Mann, bekannt als „Moskito“, wegen Mordes an 16 Menschen festgenommen5 Oktober 00:07Mann in Brasilien verliert alles durch eine von KI erschaffene FrauMann in Brasilien verliert alles durch eine von KI erschaffene Frau19 Oktober 19:07Nie zu spät für die Liebe: 70-jährige Brasilianerin findet ihre erste große Liebe und heiratetNie zu spät für die Liebe: 70-jährige Brasilianerin findet ihre erste große Liebe und heiratet15 Oktober 15:54Riesiges Banner an Heißluftballon in Brasilien zerrissen (Video)Riesiges Banner an Heißluftballon in Brasilien zerrissen (Video)6 Oktober 00:44
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt