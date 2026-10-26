In der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen in Brasilien hat sich der amtierende Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva gegen seinen Rivalen, den konservativen Senator Flávio Bolsonaro (Sohn des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro), durchgesetzt und wurde zum vierten Mal in der Geschichte des Landes wiedergewählt – ein Rekord.

Nach Angaben des Obersten Wahlgerichts (TSE) und internationaler Agenturen konnte der amtierende Staatschef nach einer unerwarteten Niederlage in der ersten Runde das Blatt in einer hart umkämpften Stichwahl wenden und einen Vorsprung von fast 4,4 Millionen Stimmen erzielen.

Die entscheidende Runde und die Stimmenverteilung

In einem landesweiten politischen Wettbewerb ergaben sich folgende Endergebnisse:

Lula da Silvas Vorsprung: Der Anführer der Mitte-Links-Arbeiterpartei (PT) erhielt mit über 64 Millionen Stimmen 51,79 Prozent (in der ersten Auszählung 51,76 %) der Wählerstimmen;

Flávio Bolsonaros Ergebnis: Der Vertreter der Liberalen Partei (PL) und Sohn von Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, erreichte 48,21 Prozent (in den ersten Daten 48,24 %) der Stimmen;

Kontroversen während des Wahlprozesses: Die Wahlzeit wurde per Gerichtsbeschluss aufgrund von Problemen mit dem öffentlichen Nahverkehr und Wetterbedingungen in einigen Regionen um zwei Stunden verlängert, was im Laufe des Tages zu zusätzlichen Spannungen zwischen den Lagern beider Kandidaten führte.

Historischer Rekord und regionales Gleichgewicht

Der erneute Sieg von Luiz Inácio Lula da Silva ist nicht nur für Brasilien, sondern für die gesamte Region Lateinamerika von großer Bedeutung:

Ein beispielloses Ergebnis in der Geschichte Brasiliens: Lula ist der erste Staatschef in der modernen Geschichte Brasiliens, der nach einem zweiten Platz in der ersten Runde in der Stichwahl gewann und insgesamt viermal zum Präsidenten gewählt wurde;

Altersrekord: Lula da Silva, der bald 81 Jahre alt wird, hat seinen eigenen Rekord als ältester Staatschef gebrochen, der Brasilien in der demokratischen Ära regiert hat;

Geopolitische Konsequenzen: Brasilien, die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas (BIP von 2,6 Billionen Dollar), bleibt zusammen mit Mexiko unter dem Einfluss des Mitte-Links-Blocks und wird seinen unabhängigen politischen Kurs im globalen Kräftegleichgewicht beibehalten.

Dieser Sieg wurde vor dem Hintergrund einer starken Polarisierung der brasilianischen Gesellschaft errungen; die neue Regierung steht nun vor der komplexen Aufgabe, die wirtschaftliche Stabilität des Landes zu sichern und einen Konsens mit den Kräften im Parlament zu finden.