Usbekische Flagge auf dem berühmten Galata-Turm in Istanbul projiziert

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Usbekische Flagge auf dem berühmten Galata-Turm in Istanbul projiziert

Präsident Shavkat MirziyoyevAnlässlich des Besuchs in der Türkei wurde die Staatsflagge Usbekistans auf einer Reihe berühmter historischer und moderner Bauwerke des Landes projiziert.

Am 30. Oktober wurde der Galata-Turm, eines der historischen Wahrzeichen Istanbuls, in den Farben der usbekischen Flagge beleuchtet. Das Erscheinen der usbekischen Nationalflagge an diesem bedeutenden Ort ist ein symbolischer Ausdruck der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Auch die Yavuz-Sultan-Selim- und die Fatih-Sultan-Mehmet-Brücken in Istanbul werden in den Farben der usbekischen Flagge beleuchtet. In Ankara werden die Farben der usbekischen Staatsflagge zudem an den Zwillingsgebäuden der Union der Kammern und Warenbörsen der Türkei (TOBB) gezeigt.

Die Projektion der usbekischen Flagge auf bedeutende historische und moderne Bauwerke der Türkei war eine der symbolischen Veranstaltungen im Rahmen des Besuchs von Präsident Shavkat MirziyoyevSolche Initiativen unterstreichen die enge Zusammenarbeit, Freundschaft und den gegenseitigen Respekt zwischen den beiden Staaten.

Shavkat MirziyoyevUsbekisch-Türkische BeziehungenGalata-TurmIstanbulDiplomatie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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