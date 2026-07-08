Erdogan deutet Trumps Plan an: Türkei aktiviert zwei Kanäle zur Ukraine

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Erdogan deutet Trumps Plan an: Türkei aktiviert zwei Kanäle zur Ukraine

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat seine Unterstützung für die Friedensinitiativen von US-Präsident Donald Trump in der Ukraine-Frage erklärt.

Laut der Zeitung Milliyet äußerte er sich dazu auf dem NATO-Gipfel in Ankara. Erdoğan betonte, dass die Türkei auch bestehende Kommunikationskanäle mit Russland nutzt, um den Konflikt beizulegen.

Erdoğan unterstützte Trumps Initiative

Der türkische Staatschef bewertete Trumps Position zur Erreichung des Friedens in der Ukraine positiv.

„Ich unterstütze die Position von Herrn Trump zum Frieden in der Ukraine und erkläre unsere Unterstützung für die Initiative, eine Liste der vorrangigen Bedürfnisse der Ukraine zu erstellen“, sagte Erdoğan.

Diese Erklärung erfolgte vor dem Hintergrund des NATO-Gipfels und zeigte Ankaras Bereitschaft, den Dialog mit Washington in der Ukraine-Frage fortzusetzen.

Ankara hält auch Kontakt zu Russland

Erdoğan betonte, dass die Türkei zur Lösung des Konflikts nicht nur diplomatische Kanäle mit dem Westen, sondern auch bestehende mit Russland nutzt.

Dies bedeutet, dass Ankara bestrebt ist, seine Rolle als Vermittler in der Ukraine-Frage beizubehalten. Die Türkei hat bereits früher versucht, als Plattform für den Dialog zwischen Moskau und Kiew zu fungieren.

Selenskyj nimmt ebenfalls am NATO-Gipfel teil

Der NATO-Gipfel findet am 7. und 8. Juli in Ankara statt.

Berichten zufolge hoffen die europäischen Mitglieder des Bündnisses, die Beziehungen zum US-Präsidenten zu stärken. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt an dem Treffen teil, und Kiew erwartet zusätzliche militärische Unterstützung.

Putins Vorschlag vom Juni wurde ebenfalls erwähnt

Ende Juni hatte der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, er habe der Ukraine vorgeschlagen, die Kampfhandlungen auf die Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja zu beschränken.

Laut Putin könnte ein solcher Ansatz es den ukrainischen Streitkräften ermöglichen, Truppen aus anderen Gebieten in diese vier Regionen zu verlegen. Gleichzeitig betonte er, dass dies nicht Teil der russischen Pläne sei.

Strebt die Türkei eine neue Rolle in der NATO an?

Zuvor hatten Medien berichtet, dass die Türkei versucht, einen Teil der US-Rolle innerhalb der NATO zu übernehmen.

Erdoğans jüngste Erklärung zeigt, dass Ankara den Weg wählt, sowohl Washingtons Initiativen zu unterstützen als auch den Dialog mit Moskau in der Ukraine-Frage aufrechtzuerhalten.

TürkeiUkraineErdoğanTrumpNATO
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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