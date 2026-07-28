Polen fordert von der Ukraine, ihre militärischen Drohnentechnologien und ihren angesammelten reichen Erfahrungsschatz zu teilen. Wenn Kiew dieser Bedingung nicht zustimmt, hat Warschau gedroht, die für die Lieferung an die Ukraine eingeplanten MiG-29-Kampfflugzeuge an Bulgarien zu verkaufen.

Zamin.uz Präsentiert die aufsehenerregende Erklärung des polnischen Verteidigungsministeriums, die Spannungen zwischen den Parteien und die zugrundeliegenden Ursachen dieses politischen Drucks.

1. Kampfjets im Austausch gegen Drohnentechnologien: Die Forderung Warschaus

Der polnische Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz Wiadomości erklärte in einem Interview mit der Publikation offen, dass Warschau von Kiew moderne Drohnentechnologien als Gegenleistung für die MiG-29-Kampfjets erwartet, die es der Ukraine zur Verfügung stellen könnte.

Der polnische Minister betonte, dass die Ukraine eine erfolgreiche Drohnenindustrie aufgebaut hat und diese sogar in den Nahen Osten exportiert. Dies zeige, dass Kiews Möglichkeiten in der Drohnenproduktion nicht auf Frontbedürfnisse beschränkt sind und das Land in diesem Bereich ein großes Potenzial besitzt.

Aus der Erklärung von Władysław Kosiniak-Kamysz: «Es ist an der Zeit zu sagen, was wir von ihnen erwarten. Wir brauchen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in dem Bereich, in dem sie erfolgreich waren. Sie müssen uns Drohnen zur Verfügung stellen, die wir selbst nutzen können. Das hat nicht nur einen praktischen, sondern auch einen symbolischen Aspekt. Und ich bin etwas enttäuscht, dass dieser symbolische Aspekt nicht verwirklicht wurde.»

2. «Die Zeit läuft für die Ukraine ab»: Die Bulgarien-Option und Fristen

Laut dem Chef der polnischen Verteidigungsbehörde bleiben der Ukraine nur noch wenige Wochen Zeit für eine Entscheidung. Wenn Kiew die Drohnentechnologien nicht teilt, könnten die einsatzbereiten MiG-29-Maschinen, die aus den Beständen der polnischen Luftwaffe ausgemustert werden, an einen anderen Käufer gehen.

Der polnische Verteidigungsminister fährt fort: «Jetzt hängt alles von der ukrainischen Seite ab. Unser Angebot gilt, und wir haben MiG-Flugzeuge, an denen die Ukraine interessiert ist... Es ist sehr gut, dass die Bulgaren sie kaufen wollen. Wenn jemand bereit ist, dafür zu bezahlen, bedeutet das, dass sie sich in einem wirklich guten Zustand befinden. Die erste Priorität ist eine Einigung mit Ukraine. Wenn das nicht passiert, dann eben nicht. Die Zeit läuft für die Ukraine in dieser Frage ab. In den kommenden Wochen muss eine endgültige Entscheidung getroffen werden.»

Wichtige Fakten zur Frage «MiG-29 und Drohnen» zwischen Polen und der Ukraine

Aspekt / Indikator Details Diskutierte Technik MiG-29 Sowjetische Kampfjets Polens Hauptforderung Ukraines fortgeschrittene Drohnentechnologien und Erfahrungen Ukraines Drohnenkapazität Übersteigt den Inlandsbedarf und wird auch in den Nahen Osten exportiert Möglicher alternativer Käufer Bulgarien (nach Angaben der polnischen Seite) Entscheidungsfrist In den nächsten Wochen Zustand der Flugzeuge Einsatzbereite Flugzeuge, die schrittweise aus der polnischen Luftwaffe ausgemustert werden

3. Echter Plan oder taktischer Druck?

Diplomatischen und militärischen Analysten zufolge hat Bulgarien bisher keine offiziellen Informationen oder Erklärungen bezüglich der Absicht abgegeben, MiG-29-Flugzeuge aus Polen zu kaufen.

Daher vermuten Experten, dass die Erwähnung Bulgariens durch Warschau einfach ein politischer und taktischer Druck (ein Ultimatum) sein könnte, um Kiew zu einer Einigung zu ungünstigen Bedingungen zu drängen.

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Diese Meinungsverschiedenheit zwischen der Ukraine und Polen in Bezug auf Drohnen und Militäraviatik könnte die militärische Zusammenarbeit und die Bündnisbeziehungen in der Region ernsthaft beeinträchtigen.

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