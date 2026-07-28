Drohnenangriff auf die Region Moskau: Details zu nächtlichen Explosionen und Bränden

Über dem Gebiet der Region Moskau wurde die Nacht und den Morgen über ein Angriff von unbemannten Luftfahrzeugen (Drohnen) abgewehrt. Trotz des Einsatzes der Luftabwehrkräfte erlitten ein mehrstöckiges Wohngebäude in der Stadt Tschechow und mehrere Siedlungen schwere Schäden.

Zamin.uz Basierend auf offiziellen Erklärungen des Gouverneurs der Region Moskau, Andrey Vorobyov, werden die neuesten und wichtigsten Details vom Ort des Geschehens bereitgestellt.

1. Drohne schlägt in Mehrfamilienhaus in Tschechow ein

Gouverneur Andrey Vorobyov teilte mit, dass der schwerwiegendste Vorfall in der Stadt Tschechow stattfand. Infolge des Angriffs traf eine Drohne ein mehrstöckiges Wohngebäude in der dicht besiedelten Semskaja-Straße.

Aus der Erklärung des Gouverneurs der Region Moskau, Andrey Vorobyov: „Heute Nacht und heute Morgen haben die Luftabwehrkräfte einen Drohnenangriff in der Region Moskau abgewehrt. In Tschechow traf eine Drohne ein Mehrfamilienhaus in der Semskaja-Straße. Alle Notfall- und Eil Dienste arbeiten vor Ort. Informationen über Verletzte werden präzisiert.“

2. Brand auf offener Fläche und Zerstörungen in Gartengemeinschaften

Zusätzlich zum Vorfall in Tschechow verursachten Drohnentrümmer und Abstürze in mehreren anderen Gebieten Notfallsituationen:

Reifenbrand: Aufgrund einer weiteren Drohne, die auf einer offenen Fläche abstürzte, brach ein starker Brand in einem Autoreifenstapel aus. Feuerwehrleute und Rettungskräfte ergreifen dringende Maßnahmen zur Brandbekämpfung.

Dorf Waulowo (SNT Dubrawa): Infolge des Drohnenabsturzes brach in einem privaten Wohnhaus ein Feuer aus. Das Feuer wurde gelöscht, es gab keine Opfer, da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls niemand im Haus befand.

Dorf Dubna (SNT Romaschkino): Drohnentrümmer beschädigten ein Sommerhaus (Datscha). Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Zusammenfassende Informationen zu den Folgen der Drohnenangriffe

Region / Ort Beschädigtes Objekt Schaden und Folgen Stadt Tschechow (Semskaja-Straße) Mehrfamilienwohnhaus Drohneneinschlag; Opfer werden ermittelt Offene Fläche Reifenstapel Feuer ausgebrochen, Löscharbeiten laufen Dorf Waulowo („Dubrawa“) Privathaus Feuer vollständig gelöscht; keine Opfer Dorf Dubna („Romaschkino“) Sommerhaus (Datscha) Trümmer haben Schaden verursacht; keine Opfer

3. Rettungs- und Eil Dienste arbeiten im aktiven Modus

Derzeit arbeiten die Rettungsdienste und Strafverfolgungsbehörden der Region Moskau in allen betroffenen Gebieten koordiniert zusammen. Die Arbeiten zur Beseitigung der entstandenen Schäden und zur Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung werden fortgesetzt.

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